الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الإجازات الرسمية 2023.. موعد إجازة عيد الميلاد المجيد في مصر

إجازة عيد الميلاد
إجازة عيد الميلاد المجيد

تعتبر الإجازات الرسمية عطلة محددة سلفًا وفقًا للقانون، وتمنح الدولة العاملين بالقطاعين العام والخاص، هذه العطلات والتي تختلف باختلاف الدول، وتحتل مصر و هونغ كونغ قائمة الدول في عدد العطلات الرسمية.

هل غدًا إجازة رسمية في الدولة؟

ويطرح الكثير من العاملين بالدولة سؤال"هل غدا إجازة رسمية في الدولة بمناسبة العام الجديد 2023؟"،  والاجابة هي لا، فلا تعتبر رأس السنة 2023 إجازة رسمية في مصر.

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد في مصر

ويحتفل الإخوة الأقباط في مصر بـ عيد الميلاد المجيد 2023 في السابع من يناير من كل عام وتوافق إجازة عيد الميلاد المجيد هذا العام يوم السبت، ومن المقرر أن يعلن مجلس الوزراء في مصر عن يوم الإجازة الرسمي للعاملين بالقطاعين الخاص والعام.

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الإجازات الرسمية 2023

عيد الميلاد المجيد: 7 يناير.

عيد الشرطة وعيد ثورة 25 يناير: 25 يناير.

يوم شم النسيم: الأول من برمودة بالتقويم القبطي ويوافق 17 ابريل 2023.

أيام عيد الفطر 2023 : الاجازة تبدأ من 21 وحتى 24 إبريل. 

عيد العمال 2023 : 1 مايو.

ثورة 30 يونيو: 30 يونيو.

وقفة عرفات و ايام عيد الأضحى 2023 : 28 يونيو وحتى 2 يوليو .

رأس السنة الهجرية 2023 : الأول من المحرم بالتقويم الهجري

ثورة 23 يوليو: 23 يوليو.

المولد النبوي: 12 ربيع الأول بالتقويم الهجري ويوافق 16 سبتمبر 2023

عيد القوات المسلحة وحرب أكتوبر: 6 أكتوبر.

وبالاضافة إلى الاجازات الاسبوعية يحصل الموظفون أيضًا على إجازة سنوية تكون مدتها 21 يومًا، بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، وتصل إلى ثلاثين يومًا لمن أمضى فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تصل الإجازات السنوية لثلاثين يومًا، لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية، حيث يحـدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

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