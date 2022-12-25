مع اقتراب رأس السنة.. ننشر رسائل تهنئة العام الجديد 2023

أيام قليلة تفصلنا عن موعد رأس السنة 2023 التي يحتفل بها الجميع في العالم، ويتبادلون رسائل تهنئة العام الجديد وبوست تهنئة بالعام الجديد بداية من الآن وحتى يوم رأس السنة الموافق 1 يناير 2023.

موعد احتفالات رأس السنة 2023

ويتزامن موعد احتفالات رأس السنة 2023 هذا العام يوم السبت المقبل الموافق 31 ديسمبر 2022، وتستمر احتفالات رأس السنة 2023 حتى اليوم التالي.

ويحرص البعض على تعليق زينة رأس السنة 2023 سواء شجرة الكريسماس او دمية بابا نويل ويتبادلون الهاديا وبرقيات تهنئة العام الجديد 2023.

رسائل تهنئة العام الجديد 2023

«نستقبل العام الجديد، مستبشرين بدوام النجاح والتعاون بيننا، ونرسل لكم التبريكات والتهاني الطيبة بأن يعود عليكم بالخير والبركة والعطاء».

«نرسل لكم أرّق أمنياتنا الطيبة بحلول العام الجديد، ويغمرنا الامل أن يكون إضافة جديدة في مسيرة العطاء وركب التنمية والنجاح، كما تعودنا منكم».

«كل عام وأنتم بخير، عام جديد سعيد مميز وناجح».

«عامٌ قادم أفضل وأكثر سعادة ورضا، نحمل إليكم التهاني والتبريكات وكل عام وأنتم بخير».

«إلى أصدقائي وزملائي، أتمنى لكم عام جديد سعيد، يحقق فيه كلٌ منكم ما يتمنى، وأن يكون في أتم الصحة والعافية».

«في التحديات والصعوبات يظهر معادن الأشخاص وجوهرهم السليم.. أتمنى أن يجمل العام الجديد كل الخير والسعادة لكم، وأن يقدّر معدنكم الطيب وجوهركم الأصيل».

«مع كل عام جديد، تبقى صحبتكم هي كل أملي، وجودكم جواري هي كل ما أتمنى.. كل عام وأنتم بخير وصحة، وتظل رفقتنا لآخر العمر».

«نتمنى لكم ولأسرتكم الكريمة عامًا جديدًا مليئًا بالخير والبركة والسعادة».

«كل عام وأنت هنا، نتجاوز معًا الأحزان ونغلبها، ونسعد بالأيام الطيبة ونمتن لكل فرصى تجمعنا.. عام جديد سعيد عليك يا كل ما أتمنى».

«إلى أهلي وأحبتي، لا يمكن أن أسعد بالعام الجديد سوى بلقائكم، أتمنى أن تكونوا بخير، وكل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة».

أدعية استقبال العام الجديد 2023

«اللهُم إنا نستودعك سنة مضت من عمرنا بأن تغفرها لنا، وترحمنا وتعفو عنا وأن تُبارك لنا في أيامنا القادِمة، وتصلح أنفسنا وتُيسر أمرنا».

«يا رب إني أسألك فواتح الخير، وخواتمه، وجوامعه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة، اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتطهر قلبي، وتحصن فرجي، وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة، اللهم إني أسألك أن تبارك في سمعي، وفي بصري، وفي روحي، وفي خَلقي، وفي خُلقي، وفي أهَلْي، وفي محياي، وفي عملي وتقبل حسناتي».