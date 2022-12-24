السبت 24 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الراقصة صافيناز تحتفل برأس السنة بإحياء 3 حفلات

صوفينار
صوفينار

تستعد الراقصة الاستعراضية صافيناز لإحياء 3 حفلات ليلة رأس السنة في 3 فنادق مختلفة بالقاهرة، كما تحيي 5 حفلات على مدار الأيام المقبلة قبل ليلة رأس السنة.

يذكر أن آخر أعمال صافيناز في السينما فيلم «إنت حبيبى وبس» والذي عرض عام ٢٠١٩ وهو من بطولة هالة فاخر، بوسى، محمود الليثى، محمد ثروت، وسعد الصغير، وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية.

وتعكف صافيناز حاليا على التحضير لعمل سينمائي جديد من المقرر أن تكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة، كما تفاضل بين أكثر من عمل درامي للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل وستحسم أمرها خلال أيام قليلة.

الراقصة الاستعراضية صوفينار صوفينار 3 حفلات ليلة راس السنة ليلة رأس السنة إنت حبيبى وبس شيخ الحارة

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