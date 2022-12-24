الراقصة صافيناز تحتفل برأس السنة بإحياء 3 حفلات

تستعد الراقصة الاستعراضية صافيناز لإحياء 3 حفلات ليلة رأس السنة في 3 فنادق مختلفة بالقاهرة، كما تحيي 5 حفلات على مدار الأيام المقبلة قبل ليلة رأس السنة.

يذكر أن آخر أعمال صافيناز في السينما فيلم «إنت حبيبى وبس» والذي عرض عام ٢٠١٩ وهو من بطولة هالة فاخر، بوسى، محمود الليثى، محمد ثروت، وسعد الصغير، وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية.

وتعكف صافيناز حاليا على التحضير لعمل سينمائي جديد من المقرر أن تكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة، كما تفاضل بين أكثر من عمل درامي للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل وستحسم أمرها خلال أيام قليلة.