موعد إجازة عيد الميلاد 2023 للقطاع العام والخاص من أكثر الموضوعات التي شغلت تفكير العديد من المواطنين في الساعات الأخيرة.

وترتفع عمليات البحث بشكل مكثف على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر شهرة واستخدامًا “جوجل” من قبل الأقباط بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية للأحتفال بعيد الميلاد 2023 ولمعرفة موعد إجازة عيد الميلاد 2023 للقطاع العام والخاص.

وتزامناً مع اهتمام الكثير لمعرفة موعد إجازة عيد الميلاد 2023 للقطاع العام والخاص، يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية العطلات الرسمية 2023، وموعد اجازة عيد الميلاد 2023 للقطاع العام والخاص بناءاً على اهتمام الكثير وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

موعد إجازة عيد الميلاد 2023 للقطاع العام والخاص

يستعد أقباط مصر للأحتفال بعيد الميلاد 2023 لتقضية وقت ممتع مع الأهل والأصدقاء بعيداً عن ضغوطات الحياة وروتين العمل، ويحتفل الإخوة الأقباط في مصر بـ عيد الميلاد المجيد 2023 في السابع من يناير من كل عام وتوافق إجازة عيد الميلاد المجيد هذا العام يوم السبت، ومن المقرر أن يعلن مجلس الوزراء في مصر عن يوم الإجازة الرسمي للعاملين بالقطاعين الخاص والعام.

تتمثل إجازات شهر يناير 2023 في:

إجازة عيد الميلاد المجيد وهو ثاني أهم الأعياد الدينية لدى المسيحيين ويوافق يوم السبت 7 يناير.

إجازة عيد الشرطة وعيد ثورة يناير ويوافق يوم الأربعاء 25 يناير 2023.

إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس والجامعات، وتبدأ من 28 يناير وحتى 11 فبراير 2023.

العطلات الرسمية 2023

يستكمل معكم “الدستور” الإجازات الرسمية 2023 بتوضيح باقي قائمة العطلات مدفوعة الأجر كالتالي:

عيد الفصح القبطي

يوافق يوم الأحد 16 أبريل 2023.

إجازة شم النسيم 2023

توافق يوم الإثنين 17 أبريل 2023.

إجازة عيد الفطر المبارك 2023

تبدأ من الجمعة 21 أبريل إلى الأحد 23 أبريل 2023.

إجازة عيد تحرير سيناء 2023

توافق يوم الثلاثاء 24 أبريل 2023.

إجازة عيد العمال

توافق يوم الإثنين 1 مايو 2023.

إجازة عيد الأضحى 2023

تبدأ بوقفة عرفات يوم الثلاثاء 27 يونيو، وتستمر إجازة عيد الأضحى من الأربعاء 28 يونيو إلى السبت 1 يوليو 2023.

إجازة رأس السنة الهجرية

توافق يوم الأربعاء 19 يوليو 2023 ليبدأ العام الهجري الجديد 1445 ببداية شهر محرم.

إجازة عيد الثورة

توافق يوم الأحد 23 يوليو 2023.

إجازة المولد النبوي 2023

توافق يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023.

إجازة عيد القوات المسلحة

توافق يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023.