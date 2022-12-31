السبت 31 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد إجازة عيد الميلاد 2023 للقطاع العام والخاص

إجازة عيد الميلاد
إجازة عيد الميلاد 2023

موعد إجازة عيد الميلاد 2023 للقطاع العام والخاص من أكثر الموضوعات التي شغلت تفكير العديد من المواطنين في الساعات الأخيرة.

وترتفع عمليات البحث بشكل مكثف على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر شهرة واستخدامًا “جوجل” من قبل الأقباط بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية للأحتفال بعيد الميلاد 2023 ولمعرفة موعد إجازة عيد الميلاد 2023 للقطاع العام والخاص.

وتزامناً مع اهتمام الكثير لمعرفة موعد إجازة عيد الميلاد 2023 للقطاع العام والخاص، يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية العطلات الرسمية 2023، وموعد اجازة عيد الميلاد 2023 للقطاع العام والخاص بناءاً على اهتمام الكثير وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

موعد إجازة عيد الميلاد 2023 للقطاع العام والخاص

يستعد أقباط مصر للأحتفال بعيد الميلاد 2023 لتقضية وقت ممتع مع الأهل والأصدقاء بعيداً عن ضغوطات الحياة وروتين العمل، ويحتفل الإخوة الأقباط في مصر بـ عيد الميلاد المجيد 2023 في السابع من يناير من كل عام وتوافق إجازة عيد الميلاد المجيد هذا العام يوم السبت، ومن المقرر أن يعلن مجلس الوزراء في مصر عن يوم الإجازة الرسمي للعاملين بالقطاعين الخاص والعام.

تتمثل إجازات شهر يناير 2023 في:

إجازة عيد الميلاد المجيد وهو ثاني أهم الأعياد الدينية لدى المسيحيين ويوافق يوم السبت 7 يناير.
إجازة عيد الشرطة وعيد ثورة يناير ويوافق يوم الأربعاء 25 يناير 2023.
إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس والجامعات، وتبدأ من 28 يناير وحتى 11 فبراير 2023.

الإجازات الرسمية 2023.. موعد إجازة عيد الميلاد المجيد في مصر

العطلات الرسمية فى 2023 وعدد أيام الإجازة

العطلات الرسمية 2023

يستكمل معكم “الدستور”  الإجازات الرسمية 2023 بتوضيح باقي قائمة العطلات مدفوعة الأجر كالتالي:

عيد الفصح القبطي
يوافق يوم الأحد 16 أبريل 2023.
إجازة شم النسيم 2023
توافق يوم الإثنين 17 أبريل 2023.

إجازة عيد الفطر المبارك 2023
تبدأ من الجمعة 21 أبريل إلى الأحد 23 أبريل 2023.

إجازة عيد تحرير سيناء 2023
توافق يوم الثلاثاء 24 أبريل 2023.

إجازة عيد العمال
توافق يوم الإثنين 1 مايو 2023.

إجازة عيد الأضحى 2023 
تبدأ بوقفة عرفات يوم الثلاثاء 27 يونيو، وتستمر إجازة عيد الأضحى من الأربعاء 28 يونيو إلى السبت 1 يوليو 2023.

إجازة رأس السنة الهجرية 
توافق يوم الأربعاء 19 يوليو 2023 ليبدأ العام الهجري الجديد 1445 ببداية شهر محرم.

إجازة عيد الثورة

توافق يوم الأحد 23 يوليو 2023.

إجازة المولد النبوي 2023

توافق يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023.

إجازة عيد القوات المسلحة

توافق يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023.

إجازة عيد الميلاد 2023 موعد إجازة عيد الميلاد 2023 للقطاع العام والخاص عيد الميلاد 2023 إجازات شهر يناير 2023 عيد الفصح القبطي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

مصدر بالكهرباء: انقطاع التيار ناتج عن أعطال فنية

وزير الاتصالات يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات تكنولوجيا المعلومات بالغربية

الزمالك يتدخل لإفساد صفقة الموسم على الأهلى فى يناير (خاص)

ضبط مخزن لإعداد الوجبات بأحد المطاعم بدون ترخيص في الجيزة

صادرات مصر الزراعية تحقق «رقما تاريخيا» بتجاوزها 6.3 مليون طن

ضبط طن سكر و4 أطنان أرز أبيض بدون مستندات في الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

ماجد حبته

لقاء نهاية العام.. والعام

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين ترحب بتصويت الأمم المتحدة على إحالة الاحتلال الإسرائيلى لمحكمة الجنايات الدولية

خريطة التحديات.. سيناريوهات مواجهات إسرائيل فى 2023

عدد سكان إسرائيل يرتفع إلى 9.6 مليون نسمة