موعد عيد الأم 2023 وهدايا مقترحة

“عيد الأم” من أهم المناسبات الاجتماعية لدى المصريين والذين ينتظرون هذا اليوم للتعبير عن امتنانهم لأمهاتهم وتقدير مجهوداتها معهم طوال حياتهم.

ولـ"عيد الأم" طقوس خاصة في مصر حيث يلجأون صغارًا وكبارًا إلى شراء الهدايا وقضاء اليوم مع أمهاتهم.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد عيد الأم 2023 والهدايا المقترحة.

موعد عيد الأم 2023

ويكون الاحتفال بـ"عيد الأم" في 21 مارس، من كل عام ويوافق عيد الأم هذا العام يوم الثلاثاء 21 مارس 2023، وبدأ الاحتفال بعيد الأم في القرن العشرين، تكريما لدور الأمهات في تربية الأبناء وتأثيرهن في مجتمعاتهن، ويختلف تاريخ احتفال عيد الأم من دولة إلى أخرى.

وتعود فكرة احتفال “عيد الأم” في مصر إلى الصحفي علي أمين، مؤسس صحيفة “أخبار اليوم” عام 1955 واختار يوم 21 مارس وهو يوم الاعتدال الربيعي حيث يبدأ فصل الربيع، عندما قامت إحدى الأمهات بزيارة الصحفي الراحل مصطفى أمين في مكتبه في صحيفة أخبار اليوم وهو مؤسسها ومالكها .

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وقصت هذه السيدة عليه قصتها وكيف صارت أرملة وأولادها صغار ولم تتزوج، وكرست حياتها من أجلهم حتى تخرجوا في الجامعة وتزوجوا واستقلوا بحياتهم وانصرفوا عنها تماما.

فكتب مصطفى أمين وعلي أمين في عمودهما الشهير "فكرة" يقترحان تخصيص يوم للأم يكون بمثابة يوم لرد الجميل وتذكير بفضلها، واتبعت الدول العربية مصر واحتفلت بعيد الأم في نفس اليوم.

هدايا مقترحة لعيد الأم

ويبحث الأبناء كبارًا وصغارًا دائمًا على أفكار هدايا مقترحة لعيد الأم مع ارتباط عيد الأم ببعض الهدايا التقليدية مثل شراء الأدوات المنزلية والورد إلا أن البعض يبحث عن هدايا مقترحة جديد لعيد الأم ومنها: