موعد بدء إجازة عيد الأضحى 2023 وأجمل رسائل التهنئة

موعد بدء إجازة عيد الأضحى 2023 من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام الكثير من المواطنين العاملين والموظفين والطلاب في الساعات الأخيرة.

وتزداد عمليات البحث بكثرة على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل الكثير بمحافظات مصر لمعرفة موعد بدء إجازة عيد الأضحى 2023 للحصول عليها للاستمتاع بها مع الأهل والأقارب والأصدقاء بعيداً عن روتين العمل اليومي.

موعد بدء إجازة عيد الأضحى 2023

حددت البحوث الفلكية موعد العيد الكبير 2023 ليبدأ بوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023 وينتهي يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023.

ويحصل العاملون بالجهاز الإداري للدولة على إجازة رسمية بداية من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 لتكون عدد أيام إجازة العيد الكبير 2023 لهم 5 أيام وفق القانون، بينما يحصل العاملون في القطاع الخاص على 3 أيام إجازة عيد الأضحى تبدأ بيوم وقفة عرفات ومعها يومين للعيد.

رسائل تهنئة لعيد الاضحى 2023