موعد بدء إجازة عيد الأضحى 2023 وأجمل رسائل التهنئة
موعد بدء إجازة عيد الأضحى 2023 من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام الكثير من المواطنين العاملين والموظفين والطلاب في الساعات الأخيرة.
وتزداد عمليات البحث بكثرة على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل الكثير بمحافظات مصر لمعرفة موعد بدء إجازة عيد الأضحى 2023 للحصول عليها للاستمتاع بها مع الأهل والأقارب والأصدقاء بعيداً عن روتين العمل اليومي.
موعد بدء إجازة عيد الأضحى 2023
حددت البحوث الفلكية موعد العيد الكبير 2023 ليبدأ بوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023 وينتهي يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023.
ويحصل العاملون بالجهاز الإداري للدولة على إجازة رسمية بداية من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 لتكون عدد أيام إجازة العيد الكبير 2023 لهم 5 أيام وفق القانون، بينما يحصل العاملون في القطاع الخاص على 3 أيام إجازة عيد الأضحى تبدأ بيوم وقفة عرفات ومعها يومين للعيد.
رسائل تهنئة لعيد الاضحى 2023
- إلى من لا يكتمل عيدنا إلا بوجودهم، ولا يمتلئ بيتنا بهجةً إلا بحضورهم، أطيب المباركات أنقلها لكم، فها هو العيد قد حل علينا بالسرور، وكل عام وقلوبكم عامرة بالخير أخوالي وخالاتي الطيبيين.
- إلى خالاتي اللواتي لا أفرق بينهن وبين أمي، أنتن أول من أقدم إليه التهاني لحلول عيد الأضحى المبارك، أسأل المولى أن يحفظكنَّ من كل مكروه، وأن يعيده عليكم وعلينا بكل خير.
- ها قد أتى عيد الأضحى المبارك، ولا أجد في الدنيا أحق منك في التهنئة قبل الجميع، خالي سند أمي وأخوها الحبيب، عمّر الله قلوبكم بالخير، وأعاده الله عليك باليمن والبركات.
- إلى أمي الثانية أرسل أجمل تهنئة بحروف من حب ومودة، أضحى مبارك عليك أيتها الغالية، أرجو الله أن يقبل منا ومنكم أعمالنا الخيّرة والصالحة وكل عام والبهجة تغمركم.
- يبدأ العيد في بيتنا عندما يدخل خالي الجميل إلى البيت في صباح العيد لتهنئة أمي، كل عام وأنت العيد في حياتنا، أدعو المولى تعالى أن يحفظك من كل مكروه.
- قبل أن يطلع صباح عيد الأضحى المبارك، أرسل إليكم أجمل التهاني وأطيب المباركات وأصدق الدعوات، كل عام وأنتن بخير خالاتي العزيزات.