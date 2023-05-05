الجمعة 05 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد بدء إجازة عيد الأضحى 2023 وأجمل رسائل التهنئة

عيد الاضحى
عيد الاضحى

موعد بدء إجازة عيد الأضحى 2023 من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام الكثير من المواطنين العاملين والموظفين والطلاب في الساعات الأخيرة.

وتزداد عمليات البحث بكثرة على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل الكثير بمحافظات مصر لمعرفة موعد بدء إجازة عيد الأضحى 2023 للحصول عليها للاستمتاع بها مع الأهل والأقارب والأصدقاء بعيداً عن روتين العمل اليومي.

موعد بدء إجازة عيد الأضحى 2023

حددت البحوث الفلكية موعد العيد الكبير 2023 ليبدأ بوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023 وينتهي يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023.

ويحصل العاملون بالجهاز الإداري للدولة على إجازة رسمية بداية من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 لتكون عدد أيام إجازة العيد الكبير 2023 لهم 5 أيام وفق القانون، بينما يحصل العاملون في القطاع الخاص على 3 أيام إجازة عيد الأضحى تبدأ بيوم وقفة عرفات ومعها يومين للعيد. 

رسائل تهنئة لعيد الاضحى 2023

  • إلى من لا يكتمل عيدنا إلا بوجودهم، ولا يمتلئ بيتنا بهجةً إلا بحضورهم، أطيب المباركات أنقلها لكم، فها هو العيد قد حل علينا بالسرور، وكل عام وقلوبكم عامرة بالخير أخوالي وخالاتي الطيبيين.
  • إلى خالاتي اللواتي لا أفرق بينهن وبين أمي، أنتن أول من أقدم إليه التهاني لحلول عيد الأضحى المبارك، أسأل المولى أن يحفظكنَّ من كل مكروه، وأن يعيده عليكم وعلينا بكل خير.
  • ها قد أتى عيد الأضحى المبارك، ولا أجد في الدنيا أحق منك في التهنئة قبل الجميع، خالي سند أمي وأخوها الحبيب، عمّر الله قلوبكم بالخير، وأعاده الله عليك باليمن والبركات.
  • إلى أمي الثانية أرسل أجمل تهنئة بحروف من حب ومودة، أضحى مبارك عليك أيتها الغالية، أرجو الله أن يقبل منا ومنكم أعمالنا الخيّرة والصالحة وكل عام والبهجة تغمركم.
  • يبدأ العيد في بيتنا عندما يدخل خالي الجميل إلى البيت في صباح العيد لتهنئة أمي، كل عام وأنت العيد في حياتنا، أدعو المولى تعالى أن يحفظك من كل مكروه.
  • قبل أن يطلع صباح عيد الأضحى المبارك، أرسل إليكم أجمل التهاني وأطيب المباركات وأصدق الدعوات، كل عام وأنتن بخير خالاتي العزيزات.
موعد بدء اجازة عيد الاضحى 2023 اجازة عيد الأضحى 2023 عيد الأضحى 2023 إجازة عيد الأضحى رسائل تهنئة لعيد الأضحى

الأكثر قراءة

الأمن يتوصل لقاتل طفل ديمشلت فى الدقهلية: جاره تخلص منه لسرقة التوك توك

شرطة النقل والمواصلات تُحرر 1794 مخالفة متنوعة

ضبط 11 قضية اتجار في المخدرات وتنفيذ 568 حكمًا قضائيًا بأسيوط

تحرير 2007 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكترونى للسيارات

رئيس مدينة سيوة يبحث أوجه التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى

ضبط مواد مخدرة بـ960 ألف جنيه بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

تشرشل فى وادى النيل

ماجد حبته

خطوات استعادة سوريا

أحمد المريخي

نجيب محفوظ.. سيرة شعبية

محمد المعتصم

الحوار الوطنى.. انطلاقة نحو المستقبل

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات