الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"تعليم الجيزة": انضباط والتزام في اليوم الأول للامتحانات دون شكاوى

أشرف سلومة
أشرف سلومة

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بيانا صحفيا تؤكد من خلاله انضباط سير العملية الامتحانية في أول يوم امتحانات.

 

وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة: "من خلال غرفة عمليات الامتحانات المركزية بالمديرية تابع اليوم الأستاذ أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية وأعضاء غرفة عمليات المديرية، العملية الامتحانية لصفوف النقل فى يومها الأول من امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل بتعليم الجيزة والتى شملت فى يومها الأول:

الصف الرابع الابتدائى مقيد 206269  وكانت نسبة الحضور 96%

الصف الخامس الابتدائى مقيد 199094 وكانت نسبة الحضور 97%

الصف الأول الإعدادى مقيد 190601 وكانت نسبة الحضور 96%

الصف الأول الثانوى مقيد 73541 وكانت نسبة الحضور 98%

ووفقا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالجيزة فقد قالت المديرية: قد تابعت غرفة العمليات المركزية بالمديرية جميع غرف العمليات بالإدارات التعليمية للوقوف على أية مشكلات أو معوقات قد تواجه العملية الامتحانية لسرعة حلها.

وبناء على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى،
واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أكد وكيل الوزارة، ضرورة انضباط العملية الامتحانية ومتابعة دورية لمدراء العموم وعدم تواجد أى منهم فى مكتبة والتواجد المستمر فى ميدان العمل

كما شدد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على حسن سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة لراحة الطلاب وحسن تنظيمهم أثناء الصعود للجان وأثناء الخروج.

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