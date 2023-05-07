الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الحكومي

عيد الأضحى
عيد الأضحى

اقترب موعد عيد الأضحى المبارك من القدوم، ما زاد من عمليات البحث عبر محرك "جوجل" الشهير من قبل العديد من المواطنين عن موعد إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الحكومي.

ولذلك نقدك لكم من خلال هذه السطور موعد إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الحكومي:

يعلن رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قبل العيد بأيام عن موعد إجازة المناسبات الرسمية بحسب ما تحددها الدولة، ويعتاد الموظفون بالدولة الحصول على إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام في عيد الأضحي المبارك، على إجازة يوم وقفة عرفات وأربعة أيام العيد.

إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الحكومي

ومن المقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى عام 1444 هجريًا، كالتالي:

يوم عرفة 2023 في يوم الثلاثاء، الموافق 27 من شهر يونيو 2023.

أول أيام عيد الأضحى 2023 في يوم الأربعاء، الموافق 28 من شهر يونيو 2023.

وثاني أيام العيد إجازة رسمية يوم الخميس، الموافق 29 من شهر يونيو 2023.

وثالث أيام العيد يوم الجمعة الموافق 30 من شهر يونيو 2023.

وإجازة عيد الأضحى 2023 رابع أيام العيد تكون يوم السبت، الموافق 1 يوليو 2023، وبذلك تكون انتهت الاجازة بشكل رسمي.

مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد العمال 2023

الاجازات الرسمية المتبقية لعام 2023

-إجازة ثورة 30 يونيو، يوم الجمعة 30 يونيو.

- إجازة رأس السنة الهجرية، يوم الأربعاء 19 يوليو.

- إجازة ثورة 23 يوليو، يوم الأحد 23 يوليو.

- إجازة المولد النبوي الشريف، يوم الأربعاء 27 سبتمبر.

- إجازة 6 أكتوبر، يوم الجمعة 6 أكتوبر، وبذلك تكون اجازات عام 2023 قد انتهت.

اقرأ أيضاً

إجازة عيد الأضحى 2023 لطلاب الثانوية العامة

للقطاع الحكومي موعد إجازة عيد الأضحى إجازة عيد الأضحى القطاع العام رئاسة الجمهورية يوم الاربعاء أيام العيد يوم الإجازات الرسمية

الأكثر قراءة

نموذج إجابة امتحان العربي تانيه ثانوي 2023

"الشريف" يفتتح مشروع خطة عمل المدن الخضراء لمدينة الإسكندرية

مدبولى: مصر والبنك الدولى تربطهما علاقات تاريخية وثيقة

وزير المالية يبحث مع أمين عام الوحدة الاقتصادية سبل ترسيخ العمل العربي المشترك

محافظ الدقهلية يستقبل مشرفى بعثة حج الجمعيات الأهلية

حسن شاكوش يتهم زوجته بسرقة نصف مليون جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

بسنت حسن

الحوار الوطنى.. (الطريق الثالث )

محمد عمر

سوريا.. العودة إلى البيت العربى

جرجس صفوت

هل حدثك الله يومًا؟

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟

الخارجية الفلسطينية: ما يمارسه الاحتلال لا بد من الوقوف أمامه من الجامعة العربية ومجلس الأمن