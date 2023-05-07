اقترب موعد عيد الأضحى المبارك من القدوم، ما زاد من عمليات البحث عبر محرك "جوجل" الشهير من قبل العديد من المواطنين عن موعد إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الحكومي.

ولذلك نقدك لكم من خلال هذه السطور موعد إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الحكومي:

يعلن رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قبل العيد بأيام عن موعد إجازة المناسبات الرسمية بحسب ما تحددها الدولة، ويعتاد الموظفون بالدولة الحصول على إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام في عيد الأضحي المبارك، على إجازة يوم وقفة عرفات وأربعة أيام العيد.

إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الحكومي

ومن المقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى عام 1444 هجريًا، كالتالي:

يوم عرفة 2023 في يوم الثلاثاء، الموافق 27 من شهر يونيو 2023.

أول أيام عيد الأضحى 2023 في يوم الأربعاء، الموافق 28 من شهر يونيو 2023.

وثاني أيام العيد إجازة رسمية يوم الخميس، الموافق 29 من شهر يونيو 2023.

وثالث أيام العيد يوم الجمعة الموافق 30 من شهر يونيو 2023.

وإجازة عيد الأضحى 2023 رابع أيام العيد تكون يوم السبت، الموافق 1 يوليو 2023، وبذلك تكون انتهت الاجازة بشكل رسمي.

الاجازات الرسمية المتبقية لعام 2023

-إجازة ثورة 30 يونيو، يوم الجمعة 30 يونيو.

- إجازة رأس السنة الهجرية، يوم الأربعاء 19 يوليو.

- إجازة ثورة 23 يوليو، يوم الأحد 23 يوليو.

- إجازة المولد النبوي الشريف، يوم الأربعاء 27 سبتمبر.

- إجازة 6 أكتوبر، يوم الجمعة 6 أكتوبر، وبذلك تكون اجازات عام 2023 قد انتهت.