"إجازة المدارس" ضمن أسباب تراجع أسعار البيض

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو اتحاد منتجي الدواجن، إن أسعار البيض شهدت تراجعا ملحوظا خلال الفترة الحالية، مع تراجع القوة الشرائية خلال هذه الفترة من العام.

وأوضح السيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك تراجعا كبيرا في أسعار البيض قد يصل إلى 12%، وذلك إلى عدة أسباب، منها أن هناك زيادة كبيرة في المعروض في الأسواق، نتيجة إلى زيادة المعروض في الأسواق، حيث تراجعت القوة الشرائية بنسبة 25 % وذلك نتيجة انتهاء العام الدراسي، وبدء فترة الامتحانات، حيث أنه خلال فترة الإجازات الدراسية يكون هناك تراجع كبيرة في الإقبال على شراء البيض، إضافة إلى أن خلال فترة رمضان كان هناك إقبال كبير على البيض حيث إنه كان أساسيا في وجبة السحور.

وأضاف أن البيض من السلع الغذائية التي لا تقبل التخزين، وتوقع أن تنخفض أسعار طبق البيض، خاصة أن في فصل الصيف يكون الإقبال على شراء البيض قليلا، مشيرا إلى أن سوف يكون هناك معروض أكثر نتيجة إلي دخول دورات جديدة.

وأما عن أسعار الدواجن فقد شهدت الأسعار استقرارا ملحوظا، حيث استقرت أسعار الدواجن منذ نهاية شهر رمضان حتى الآن، مشيرا إلى أن السوق يشهد زيادة كبيرة في المعروض، بإضافة إلى وجود كميات كبيرة من الدواجن البرازيلي متوفرة في الأسواق، مشيرا إلى أن تراجع أسعار الكتكوت وتراجع أسعار الأعلاف تسبب في تراجع أسعار الدواجن.

وتوقع سامح السيد أن تتراجع أسعار الدواجن إلى 58 جنيها من الزراعة خلال 90 يوما من الآن نتيجة إلي دخول دورات جديدة إلى الأسواق، حيث إن تلك الدواة دخلت لها أسعار الأعلاف وأسعار الكتكوت بأسعار منخفضة مما يجعل الإنتاج النهائي يطرح في الأسواق بأسعار منخفضة، لافتا إلى أن أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية سعر ما بين 63.00 جنيها إلي 64.00 جنيها، وتباع لدى التجار في المحالّ التجارية ب 70 جنيها للكيلو.

وقد بلغ سعر الفراخ البلدي اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية سعر مابين90.00 جنيها إلي 95.00 جنيها، وتباع لدى التجار في المحالّ التجارية بـ100 جنيه للكيلو، بينما سجلت أسعار طبق البيض الأبيض 93 جنيها للكرتونة في الزراعة، وسعر البيض الأحمر سجل 98 جنيها للكرتونة في الزراعة، وسعر البيض البلدي سجلا 101 جنيه للكرتونة في الزراعة.