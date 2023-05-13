السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اقتراح برلمانى بتدريب الطلاب على تكنولوجيا المعلومات خلال إجازة الصيف

رغدة نجاتي
رغدة نجاتي

تقدمت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجّه إلى الحكومة ممثلة في وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن إعداد دورات تدريبية للطلاب في فترة الإجازة الصيفية في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

وقالت النائبة في اقتراحها: «في ظل التوجه العالمي للاهتمام بمجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والتطور التكنولوجي الكبير في كافة المجالات، أصبح علينا مواكبة ذلك التوجه»، مشيرة إلى أن مصر تخطو خطوات جيدة في قطاع التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات على كافة المستويات.

وأكدت عضو لجنة التعليم بالبرلمان أهمية أن يكون هناك توجه لدى الدولة عن طريق الوزارات المعنية في التدريب والتأهيل الجيد لطلاب المدارس الإعدادى والثانوى، للتعامل مع تلك التحديات الجديدة في سوق العمل، والمرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت رغدة نجاتي أن الاقتراح برغبة المقدم منها يستهدف تنظيم دورات تدريبية للطلاب في فترة الإجازة الصيفية في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، بالتنسيق بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت عضو مجلس النواب أن تلك الدورات ستساعد بشكل كبير في تأهيل الطلاب ومنحهم خبرات كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، بما يمكنهم من الابتكار والإبداع في هذا المجال، لا سيما وأنه القطاع التى يستحوذ على وظائف المستقبل.

التطور التكنولوجي الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الدكتورة رغدة نجاتي الذكاء الاصطناعي رغدة نجاتي دورات تدريبية طلاب المدارس

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

القبض على المتهم بقتل جارته لسرقتها فى الإسكندرية

تفاصيل قتل واغتصاب طفل والعثور على جثته بعد 8 سنوات من دفنه بدمياط

ضبط مسجل خطر يسرق بطاريات السيارات فى القاهرة

ضبط "حشيش" بربع مليون جنيه فى الإسماعيلية

محافظ أسوان: تشغيل العبارة النيلية الثانية لنقل الركاب والبضائع من السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجي.. وخبراء المجلس الأطلسي: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال غرب الضفة الغربية

مسئولون إسرائيليون: مصر قدمت مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار فى غزة

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية يتحدث لـ«الدستور» عن كل الملفات الساخنة فى المنطقة (حوار)