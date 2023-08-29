الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التأمينات" تبدأ صرف معاشات سبتمبر الخميس المقبل

معاشات
معاشات

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات، بعد غد الخميس، صرف  معاشات شهر سبتمبر من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية أو الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية.

المعاشات

وأكدت الهيئة أن أصحاب المعاشات والمستحقين يصل عددهم إلى 11 مليون مواطن يصرفون ما يقارب من 29 مليار جنيه شهريًا.

الرقم التأميني

أكدت الهيئة القومية أنه يمكن الاستعلام عن الرقم التأميني لاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وذلك من خلال عدة خطوات وهى:

- الضغط على ​​بدء الخدمة، اختيار الاستعلام عن الرقم التأمينى​ عن طريق الرقم القومي، ثم يتم كتابة الرقم القومى للمستعلم، والاسم الأول للأم، أما الخطوة الرابعة هى الضغط على أيقونة إرسال الطلب ثم إرسال الطلب واظهار بيانات الرقم التأمينى.

منافذ الصرف

أوضحت الهيئة أنه يتم صرف المعاشات من خلال عدة منافذ هى:-

طريق البنوك والمحافظ الإلكترونية. 

منافذ البريد المصرى.

طريق الهواتف المحمولة.

بنك ناصر الاجتماعى.

منافذ البريد منعا للتزاحم.

من خلال ماكينات الصرف الألى للبنوك.

 كما أتيح لاصحاب المعاشات إختيار خدمة منافذ فورى وكارت ميزة.

المعاشات الاستثنائية

وقالت الهيئة القومية أنه يتم تقديم معاش استثنائي لعدة حالات من خلال:- 

تقرير معاش استثنائي من الذين أدوا خدمة جليلة للدولة.

- العاملون السابقون بالحكومة.

- منح المعاشات الاستثنائية لضحايا الكوارث العامة.

- العاملون السابقون بشركات القطاع العام.

تحسين معاشات العاملين السابقين استثنائيا لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية.

التأمين على عامل بالقطاع الخاص

أكدت ان قانون الهيئة 148 لسنة 2019 واللائحة التنفيذية تلزم صاحب العمل بتقديم طلب اشتراك مؤمن عليه وفقاً للنموذج س1 المرفق باللائحة خلال أسبوعين من التحاق أي عامل بالعمل لديه، وتمثل اهمية هذه الاستمارة في حصول العامل علي الحماية التأمينية 

معاشات المعاشات البنوك الهيئة القومية للتأمينات

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