توصيل المعاشات للمنازل مجانًا.. جهود "التضامن" لدعم المسنين وكبار السن

نجحت وزارة التضامن الاجتماعي في حماية ودعم عدة فئات، منها المسنين وكبار السن، من خلال 168 دار يستفيد منها 4 آلاف مسن ومسنة، بالإضافة إلى إتاحة 190 ناديًا للمسنين. كما تم إعفاء من هم فوق 70 سنة من تكاليف الانتقالات في المواصلات العامة بنسبة 100%، وإعفاء من هم فوق 65 سنة من 50% من التكلفة.

وتم تقديم مقترح بشأن قانون "حقوق المسنين"، ووافق عليه مجلس الوزراء وجارٍ مناقشته بمجلس النواب تمهيدًا لاستصداره.

توصيل المعاشات للمنازل مجانًا

وقررت وزارة التضامن توصيل المعاشات للمنازل مجانًا لمن يرغب من المسنين غير القادرين على التنقل أو أصحاب الأمراض المزمنة.

كما تقوم الوزارة بفحص الشكاوى الواردة لإجراء التدخلات اللازمة لحماية المسن سواء من خلال نقله إلى دور الرعاية الاجتماعية لتلقي كافة أوجه الرعاية الاجتماعية من تأهيل اجتماعي ونفسي، أو تأهيليه وعودته إلى أهله.

وأطلقت الوزارة مشروع "رفيق المسن" عام 2019 بهدف الحفاظ على الترابط والتماسك الأسري من خلال توفير الرعاية المنزلية للمسن داخل أسرته لتكون بديلاً عن الرعاية المؤسسية للمسن. كما أطلق بنك ناصر، أحد أذرع وزارة التضامن، "شهادة رد الجميل" خصيصًا لكبار السن الذين هم فوق 60 سنة.



وقالت وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، إن فئة كبار السن إحدى الفئات التي توليها الوزارة اهتماما كبيرا بتوفير الخدمات المتنوعة طبقًا لخصوصيتهم ولاحتياجاتهم، مع أهمية استغلال قدراتهم وإمكانيتهم ليتم توظيفها للمساهمة في العمليات التنموية والنهوض بالمجتمع.

كما تم تشكيل اللجنة العليا لرعاية كبار السن بجمهورية مصر العربية بناءً على قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 432 بتاريخ 12/9/2017م والتي تم إعادة تشكيلها بالقرار الوزاري رقم 472 لسنة 2022 وتترأسها وزيرة التضامن الاجتماعي وعضوية ممثلي الأطراف المعنية بشئون المسنين.