مبادرة رد الجميل.. وزارة الداخلية تنظم زيارات لكبار السن من نزلاء دور الرعاية

أطلقت وزارة الداخلية مبادرة "رد الجميل"، حيث نظمت زيارات لكبار السن نزلاء دور الرعاية والمستشفيات بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لمشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة وتوزيع الهدايا العينية عليهم وذلك بمصاحبة قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وجاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية ومشاركة المواطنين الاحتفال بمختلف المناسبات واستمرارًا لجهود الوزارة نحو مواصلة مسيرتها في رعاية وخدمة الفئات الأولى بالرعاية لاسيما كبار السن بما يسهم في تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين وبمناسبة الاحتفال بـ"اليوم العالمي لكبار السن".

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تأتي تلك المبادرة في إطار تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.

وقد لاقت تلك المبادرة استحسان وشكر من النزلاء الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لرجال الشرطة على تلك اللفتة الإنسانية.