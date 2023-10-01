الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطل استولى على بطاقات البنوك لكبار السن بروض الفرج

حبس عاطل
حبس عاطل

أمرت نيابة روض الفرج الجزئية، اليوم الأحد، حبس المتهم بالنصب على المواطنين من كبار السن والاستيلاء على البطاقات البنكية "كروت الفيزا"، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج لقيامه بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى.

وذلك عن طريق الاستيلاء على البطاقات البنكية "كروت الفيزا" الخاصة بهم بدعوى مساعدتهم فى سحب الأموال من الماكينات ومغافلتهم وإستبدالها بأُخرى.

وسحب مبالغ مالية من حسابهم عقب التحصل منهم على الرقم السرى وبحوزته 4 بطاقات بنكية "فيزا" بأسماء أشخاص مختلفين، مبلغ مالى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

سرقة نيابة روض الفرج الجزئية كبار السن كروت الفيزا البطاقات البنكية

مواد متعلقة

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواد الغذائية من عربات النقل الثقيل فى العبور

الرئيس السيسى: 96 مليون حادثة سرقة كهرباء في 8 سنين

استغلت عملها بالتنظيف.. اعترافات خادمة سرقت مشغولات ذهبية بالقاهرة

الأكثر قراءة

وقف حكم الفيديو ومساعده في مباراة ليفربول وتوتنهام

انتهك جسدها أسفل السلم.. المشدد 10 سنوات لمتهم اعتدى على فتاة بالإسكندرية

موعد تأخير الساعة في مصر 2023 وبداية فصل الشتاء 2024

حكاية وطن| الرئيس السيسى يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن ملف الإسكان

الرئيس السيسى يشهد فعاليات جلسات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن" (بث مباشر)

تشييع جثمان محمد فريد إلى مثواه الأخير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مواهب للبيع

وائل لطفي

حكاية وطن يجب أن يكمل ما بدأه

ماجد حبته

حكاية تسع سنوات

إسراء شوقي

نساء مصر.. «حكاية وطن»

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

صور

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

محطة تل أبيب

المزيد

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرى نابلس وجنين.. واعتقالات فى طوباس

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى أنحاء متفرقة بالضفة الغربية