حبس عاطل استولى على بطاقات البنوك لكبار السن بروض الفرج

أمرت نيابة روض الفرج الجزئية، اليوم الأحد، حبس المتهم بالنصب على المواطنين من كبار السن والاستيلاء على البطاقات البنكية "كروت الفيزا"، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج لقيامه بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى.

وذلك عن طريق الاستيلاء على البطاقات البنكية "كروت الفيزا" الخاصة بهم بدعوى مساعدتهم فى سحب الأموال من الماكينات ومغافلتهم وإستبدالها بأُخرى.

وسحب مبالغ مالية من حسابهم عقب التحصل منهم على الرقم السرى وبحوزته 4 بطاقات بنكية "فيزا" بأسماء أشخاص مختلفين، مبلغ مالى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.