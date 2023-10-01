وزير الداخلية يوافق على منح 42 مواطنًا الجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

نشرت الجريدة الرسمية قرارين لوزير الداخلية بالموافقة على منح 42 مواطنًا الجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية.

وجاء القرار الأول رقم 1712 لسنة 2023 بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وقرر وزير الداخلية: مادة 1 - يُؤذن لكل من واحد وعشرين مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وأصدر وزير الداخلية القرار رقم 1713 لسنة 2023 وذلك بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

قرر وزير الداخلية: مادة 1 - يُؤذن لكل من واحد وعشرين اخرين بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

