الأحد 17 سبتمبر 2023
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حوادث

وزير الداخلية يأذن لـ21 مواطنًا بالحصول على الجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والذي يحمل رقم 1579 لسنة 2023، بشأن منح بعض الأشخاص الجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

تفاصيل القرار الوزارى بشأن منح الجنسية 


وجاء بالقرار أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

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أسماء طالبى الجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية 


ونصت المادة الأولى على أنه  يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا، أولهم  يوسف جمـــال جابر محمد، وآخرهم أحمد محمد حسين عبد الغني، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مـــع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

أسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية 

يوسف جمال جابر محمد فرنسا 25/12/2004 الفرنسية

أحمد يسرى  أبو شيبه فرنسا 22/1/2001 الفرنسية 

محمود عبد العليم أحمد إبراهيم الجيزة 6/11/1973 التركية 

سارا مصطفى أحمد طه دياب الجيزة 29/10/1977 التركية 

جهيزه حسن على محمد على الإسكندرية 7/11/1985 التركية 

رزقه كمال إبراهيم سيد القليوبية 7/4/1984 سانت كيتس أند نيفس 

آدم طارق مجدى فكرى محمد القاهرة 21/3/2004 سانت كيتس أند نيفس. 

أحمد سامى محمد شاهين أمريكا 27/11/2002 الأمريكية 

شادى طارق محمد أبو الغار بلجيكا 4/2/1999 البلجيكية 

إبراهيم أحمد رجب عبد الحميد دسوقى الإمارات 8/6/2004 الكندية

أشرف أحمد محمد حسن الجيزة 7/10/1971 كومنولث دومينيكا 

سالم عبد الغنى سالم راجح المنوفية 14/7/1979 الإيطالية

أحمد أيمن مصطفى عبد المنعم محمد نظيم القاهرة 21/1/1960 البريطانية 

محمد مصطفى محمد سامى عبد الدايم القاهرة 15/2/2003 السورية 

عبد الرحمن سعيد أحمد عبد الله عبد الرحمن الشرقية 10/3/2004 البحرينية 

عبد الكريم جمال عبد الحليم نصر محمد السعودية 27/4/1992 السودانية 

عبد الله وليد على عبد المجيد محمد نور السودان 12/8/2004 السودانية 

بسنتى عماد وصفى بشير السودان 29/7/1995 السودانية 

عمر أسامة إبراهيم حسانين أسيوط 1/9/2001 الأسترالية 

سالى أحمد خليل سلامة عياد تشيكو سلوفاكيا 6/12/1978 الأسترالية

أحمد محمد حسين عبد الغنى الفيوم 18/5/2004 فانواتو

وفي سياق منفصل، كانت قد نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزارة الداخلية والذي يحمل رقم 1182 لسنة 2023، بشأن منح بعض الأشخاص الجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وجاء بالقرار، أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ونصت المادة الأولى، على أنه يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا؛ أولهم محمود رياض جلال أبو حسين - وآخرهم السيد محمد فوزي علي (أحمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

الجريدة الرسمية وزارة الداخلية الجنسية الأجنبية الجنسية المصرية الجنسية

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