جدول زيادة المعاشات 2023 وموعد صرف المنحة الاستثنائية وقيمتها

حددت الحكومة جدول زيادة المعاشات التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي، وذلك ليستطيع المواطنين تحسين أوضاعهم المعيشية مع الزيادات المستمرة في أسعار السلع.

وحدد رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قيمة زيادة المعاشات وموعد صرفها، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

جدول زيادة المعاشات 2023

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات إلى 600 جنيه شهريًا، وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن زيادة المعاشات الجديدة ستستفيد منها نحو 11 مليون صاحب معاش، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 32 مليار جنيه.

1. يكون صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 للفئة الأولى بداية من 1000 جنيه... يومي 1 و2 أكتوبر 2023.

2. يكون صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 للفئة الثانية بداية من 2000 جنيه... يومي 3 و4 أكتوبر 2023.

3. يكون صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 للفئة الثالثة بداية من 3000 جنيه.. يومي 5 و6 أكتوبر 2023، وبذلك، سترتفع المعاشات التي تقل عن 2000 جنيه إلى 2300 جنيه، والمعاشات التي تتراوح بين 2000 و4000 جنيه إلى 4600 جنيه، والمعاشات التي تزيد عن 4000 جنيه إلى 5400 جنيه.

موعد صرف زيادة المعاشات

سيتم صرف زيادة المعاشات بأثر رجعي اعتبارًا من أول أكتوبر 2023، أي أنه سيتم صرف الزيادة مع معاشات شهر نوفمبر 2023، وكانت الحكومة قد أعلنت في نوفمبر 2022 عن صرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات قدرها 300 جنيه، وتم زيادة هذه المنحة في العام الحالي إلى 600 جنيه.

وتأتي هذه الزيادة في إطار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس السيسي، والتي تهدف إلى تحسين أوضاع الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.