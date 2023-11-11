تبدأ الخميس.. موعد قبض مرتبات شهر نوفمبر للمعلمين

يبحث كثير من المعلمين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة على محرك البحث الشهير جوجل عبر الانترنت عن موعد قبض مرتبات شهر نوفمبر للمعلمين.

وفي هذا التقرير يرصد الدستور التفاصيل والمعلومات الكاملة عن موعد قبض مرتبات شهر نوفمبر للمعلمين، وموعد الصرف.

موعد قبض مرتبات شهر نوفمبر للمعلمين

أعلنت وزارة المالية عن موعد قبض مرتبات شهر نوفمبر للعاملين بالدولة اعتبارا من يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر وتستمر لمدة خمسة ايام عمل حتي يوم الاربعاء الموافق 29 نوفمبر، ليتم الصرف خلال أيام ( 23 و26 و27 و28 و29 )

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023

كما تقرر صرف المتأخرات أيام 8، 9، 12 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

موعد قبض مرتبات شهر نوفمبر للمعلمين

وتقوم وزارة المالية بصرف مرتبات شهر نوفمبر للعاملين في 33 وزارة وهيئة حكومية، وفق جدول المرتبات المعلن ، وبحسب جدول المرتبات المعلن من قبل وزارة المالية، يتم أتاحت عمليات صرف مرتبات المعلمين والعاملين بوزارة التربية والتعليم ابتداء من الاحد 26 نوفمبر بحسب تقسيمات الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.

أهابت الوزارة بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023

نفذت وزارة المالية زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي واقرها مجلس النواب، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العليا والممتازة.

وأوضحت الوزارة أن نحو 4.5 مليون موظف استفادة من العلاوة بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336.4 ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.