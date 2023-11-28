الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قرارات ديسمبر: 5 أشياء يجب القيام بها في الشهر الأخير من العام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ديسمبر - الشهر الأخير من العام، في حين أننا لا نستطيع الانتظار للترحيب بعام جديد جديد في شهر واحد، فإننا مشغولون أيضًا بالنظر إلى العام الذي تركناه خلفنا والوقت الذي قضيناه في صنع الذكريات، في كل عام هو عام حلو ومر، فيه قليل من السعادة، وقليل من الحزن، وبعض الأحداث التي لا نرغب في تذكرها، وبعض الأحداث التي لا نريد أن ننساها أبدًا، نخسر أشخاصًا، ونكتسب أشخاصًا، ونصنع ذكريات مع أحبائنا، ثم ننتقل إلى عام آخر بآمال جديدة وطموحات جديدة وقرارات جديدة وحماس لتحقيق المزيد في الحياة. 

من تغيير عادة غير صحية إلى الحصول على قسط كاف من النوم، إليك بعض القرارات التي يجب أن نتخذها في ديسمبر:

نمط حياة صحي : 

مهما حدث، يجب أن نلتزم بأسلوب حياة صحي. إن دمج التمارين الرياضية في نمط الحياة وتناول الطعام في الوقت المحدد هي بعض الأشياء التي يجب أن نحافظ عليها بشكل يومي.

ابحث عن السلام النفسي : 

في صخب الحياة والأهداف، غالبًا ما نترك صحتنا العقلية وراءنا. دعونا نتعهد في شهر ديسمبر/كانون الأول من هذا العام بجعل صحتنا العقلية والعاطفية أولوية والوقوف إلى جانبها.

 

تغيير العادة : 

سواء كان بالتدخين أو شرب الكحول أو تناول وجبات سريعة، يجب علينا التخلص من العادات التي لا تخدمنا بطريقة صحية. البدء ببطء وإدخال أسلوب حياة أكثر صحة يساعد في الحفاظ على لياقة الجسم.

 

النوم الكافي : 

ثماني ساعات من النوم المتواصل تساعدنا على إعادة شحن الجسم والحصول على نشاط جديد في اليوم التالي. كما أنه يساعدنا على تعزيز الحالة المزاجية وأن نكون أكثر إنتاجية وكفاءة.

 

اتبع شغفنا : 

يجب أن يكون لدينا دائمًا منفذ إبداعي لنشعر بالرضا عن أنفسنا. من تجربة الرسم إلى التطريز أو الرقص، يجب علينا دمج هواية ما في روتيننا اليومي

نمط حياة صحي دمج التمارين الرياضية صحتنا العقلية شهر ديسمبر ابحث عن السلام النفسي

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