موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي العام 2024

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، للصف الثاني الثانوي العام للعام الدراسي الحالي 2023/2024، ارتفعت معدلات البحث، على جوجل من الطلبة والطالبات بتلك الكلمات البحثية، لمعرفة موعد عقد الاختبارات للطلاب.

موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024

ووفقا للخريطة الزمنية المقررة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024، كما تبدأ امتحانات الفصل الدارسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024، وتستمر لمدة أسبوعين حتى 27 يناير 2024.

إجازة نصف العام 2024

لتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وتنتهي إجازة نصف العام يوم الخميس 8 فبراير 2024.

الفصل الدراسي الثاني

على أن ينتهي الفصل الدراسي الثاني، يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024، ويوم السبت الموافق 25 مايو 2024 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، ويوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.

بينما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية، ويوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 تبدأ امتحانات الثانوية العامة.

توزيع درجات امتحانات الترم الدراسي الأول

وفيما يخص توزيع درجات امتحانات الترم الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية في كافة المدارس الحكومية والرسمية والخاصة، جاءت كما يلي:

من درجات اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، يحصل الطالب على 80 %

من درجات امتحانات الشهر، أن يحصل الطالب على 10 %

من درجات المواظبة والانضباط، يحصل الطالب على 5 %

من الدرجات تحتسب للسلوك، يحصل الطالب على 5 %

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، فى شهر يناير المقبل، لجميع صفوف النقل، والشهادة الإعدادية.