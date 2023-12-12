تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2024 emis gov eg

على مدار شهر ديسمبر 2023 يقوم طلاب الشهادة الاعدادية بـ تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2024 عبر بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم moe- register emis gov eg وهو الموقع الرسمي لـ تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023.

تسجيل استمارة الشهادة الصف الثالث الاعدادي 2024

بدأ طلاب الشهادة الاعدادية منذ يوم الاحد الموافق 5 ديسمبر 2023 في بدء تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2024 عبر بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم moe- register emis gov eg الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

آخر موعد لاتاحة تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2023

وفقا لتصريحات وزارة التربية والتعليم يعتبر يوم الاحد الموافق 31 ديسمبر هو اخر يوم لـ تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2023 عبر بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم moe- register emis gov eg وذلك تمهيدا لامتحانات نصف العام 2024 لطلبة وطالبات 3 اعدادي.

خطوات تسجيل الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الاعدادي 2024

قبل البدء في تسجيل الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الاعدادي 2024 يجب على طالب او طالبة الصف الثالث الاعدادي التأكد من الحصول على البريد الموحد للطالب ثم البدء في الخطوات.

اولا: يقوم الطالب بالدخول على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم moe- register emis gov eg

ثانيا: تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بالطالب.

ثالثا: استكمال إجراءات الدخول حتى ظهور الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية.

رابعا: كتابة البيانات المطلوبة ومنها العنوان ورقم الهاتف وتحميل الصورة الشخصية للطالب.

خامسا: الضغط على حفظ البيانات.

سادسا: طباعة الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية بالألوان.

سابعا: تقديم الاستمارة المطبوعة بالمدرسة مع الأوراق المطلوبة الأخرى.

انشاء الايميل الموحد

نوضح خطوات انشاء الايميل الموحد من هنا

حيث تدور اغلب تساؤلات طلاب الصف الثالث الاعدادي كالتالي:

ازاي اجيب الحساب المدرسي الموحد؟

كيف يتم تفعيل البريد الالكتروني الموحد؟

ازاي اجيب الرقم الموحد للطالب؟

ما هو البريد الالكتروني الموحد للطالب؟