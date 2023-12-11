الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الاستمارة الإلكترونية.. تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادى 2024

تسجيل استمارة الصف
تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي

يعد تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي خطوة مهمة لدخول طالب أو طالبة الشهادة الإعدادية 2024 امتحانات نصف العام 2024، لذلك يجب على الطلاب وأولياء الأمور الحرص على تسجيل البيانات بدقة وتقديم الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية بالمدرسة قبل انتهاء موعد التسجيل.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024، حيث بدأ التسجيل في يوم الأحد الموافق 2023/12/5، ويستمر حتى يوم الاحد الموافق 2023/12/31.

 

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024

يمكن تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بالطالب.

استكمال إجراءات الدخول حتى ظهور الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية.

كتابة البيانات المطلوبة ومنها العنوان ورقم الهاتف وتحميل الصورة الشخصية للطالب.

الضغط على حفظ البيانات.

طباعة الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية بالألوان.

تقديم الاستمارة المطبوعة بالمدرسة مع الأوراق المطلوبة الأخرى.

اقرأ ايضا

تفاصيل تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024 والأوراق التي يتم تجهيزها

 

الأوراق المطلوبة لـ تسجيل استمارة تالتة اعدادي 2024

تتضمن الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024 ما يلي:

  1. عدد 6 صور بخلفية بيضاء مدون عليها اسم طالب الصف الثالث الإعدادي.
  2. أصل شهادة ميلاد حديثة وصورتين منها.
  3. تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي عبر موقع وزارة التربية والتعليم.
  4. إيصال سداد المصروفات وصورة منه.
  5. إيصال سداد رسوم استمارة الشهادة الإعدادية.
  6. طابع مهن تعليمية عشرة جنيه.
  7. شهادة ميلاد الطالب وصورة طبق الأصل منها.
  8. صورة بطاقة ولي الأمر.
  9. حافظة بلاستيكية للأوراق وتسليمها لشئون الطلاب بالمدرسة.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024.. وموعد إجراء الامتحانات

تعليم القاهرة تعلن تفاصيل إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية

رسوم تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسوم تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمبلغ 158 جنيهًا مصريًا.

وعلى الطلاب وأولياء الأمور التأكد من تسجيل بيانات الطالب بدقة في الاستمارة الإلكترونية.

وعلى الطلاب وأولياء الأمور تقديم الاستمارة المطبوعة بالمدرسة مع الأوراق المطلوبة الأخرى قبل انتهاء موعد التسجيل.

تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي امتحانات نصف العام 2024 الاستمارة الالكترونية للشهادة الاعدادية وزارة التربية والتعليم مركز معلومات وزارة التربية والتعليم البريد الإلكتروني المدرسي تسجيل استمارة تالتة اعدادي

مواد متعلقة

الآن رابط استمارة الشهادة الاعدادية 2024.. وموعد امتحانات الترم الأول

رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2024 إلكترونيا ورسوم تحريرها

تفاصيل تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024 والأوراق التي يتم تجهيزها

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادى الترم الأول 2024

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024 والأوراق المطلوبة

كل ما تريد معرفته عن الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي 2023

أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم عن الاستعدادات العام الدراسي الجديد 2023-2024

الأكثر قراءة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

أول تعليق من "الوطنية للانتخابات" على تصويت مواطنة سبق أن شاركت بالخارج بإحدى السفارات

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

عاجل.. الجيش الإسرائيلى يعتقل وزيرًا سابقًا فى حكومة حماس

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة الغربية

رسائل أبو عبيدة في الظهور الأخير.. لا استعادة للمحتجزين أحياء دون مفاوضات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

ماجد حبته

ثالث انتخابات رئاسية

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

خلال مكالمة مع بوتين.. نتنياهو يعرب عن استيائه من موقف روسيا داخل مجلس الأمن

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل