الاستمارة الإلكترونية.. تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادى 2024

يعد تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي خطوة مهمة لدخول طالب أو طالبة الشهادة الإعدادية 2024 امتحانات نصف العام 2024، لذلك يجب على الطلاب وأولياء الأمور الحرص على تسجيل البيانات بدقة وتقديم الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية بالمدرسة قبل انتهاء موعد التسجيل.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024، حيث بدأ التسجيل في يوم الأحد الموافق 2023/12/5، ويستمر حتى يوم الاحد الموافق 2023/12/31.

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024

يمكن تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بالطالب.

استكمال إجراءات الدخول حتى ظهور الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية.

كتابة البيانات المطلوبة ومنها العنوان ورقم الهاتف وتحميل الصورة الشخصية للطالب.

الضغط على حفظ البيانات.

طباعة الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية بالألوان.

تقديم الاستمارة المطبوعة بالمدرسة مع الأوراق المطلوبة الأخرى.

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الأوراق المطلوبة لـ تسجيل استمارة تالتة اعدادي 2024

تتضمن الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024 ما يلي:

عدد 6 صور بخلفية بيضاء مدون عليها اسم طالب الصف الثالث الإعدادي. أصل شهادة ميلاد حديثة وصورتين منها. تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي عبر موقع وزارة التربية والتعليم. إيصال سداد المصروفات وصورة منه. إيصال سداد رسوم استمارة الشهادة الإعدادية. طابع مهن تعليمية عشرة جنيه. شهادة ميلاد الطالب وصورة طبق الأصل منها. صورة بطاقة ولي الأمر. حافظة بلاستيكية للأوراق وتسليمها لشئون الطلاب بالمدرسة.

رسوم تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسوم تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمبلغ 158 جنيهًا مصريًا.

وعلى الطلاب وأولياء الأمور التأكد من تسجيل بيانات الطالب بدقة في الاستمارة الإلكترونية.

وعلى الطلاب وأولياء الأمور تقديم الاستمارة المطبوعة بالمدرسة مع الأوراق المطلوبة الأخرى قبل انتهاء موعد التسجيل.