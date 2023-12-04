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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

تعليم القاهرة تعلن تفاصيل إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١٢/٥ وحتى ٢٠٢٣/١٢/٣١
وذلك من خلال منصة التقدم الإلكترونى للامتحانات عبر وزارة التربية والتعليم

خطوات تسجيل الاستمارة 

أكد أيمن موسي مدير المديرية، ضرورة الالتزام بالتعليمات الآتية:

-  التنبيه على جميع طلاب الشهادة الإعدادية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي (2024/2023)

من خلال الرابط (moe-register.emis.gov.eg) وذلك باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب والذي يمكنهم الحصول عليه (office365.emis.gov.eg)

وذلك تفعيله من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم/ الطالب، وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورًا على قاعدة البيانات من خلال الاستمارة الإلكترونية للطلاب، والتأكيد عليهم أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها بالاستمارة مطابقة للمواصفات المقررة علمًا بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم.

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-  مراجعة استمارة التقدم الإلكترونية التي تسلم عن طريق الطالب، والتأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية.

-  قيام المدارس بطباعة كشوف (12 د) الإلكترونية بعد إنتهاء الطلاب من التسجيل الإلكتروني ومراجعة وتسليم الكشوف إلى للطالب، وفي حالة وجود خطأ في الصورة يلزم توجيه الطالب للجنة النظام والمراقبة التابعة لها لتعديلها لجنة النظام والمراقبة التابعة لها المدرسة.

"التعليم": إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الشهادة الإعدادية

 

جدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2023 /2024، لجميع صفوف النقل ولطلاب الشهادة الإعدادية في شهر يناير المقبل، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للعام الدراسي الحالي 2023 /2024.

مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة لامتحانات الشهادة الإعدادية منصة التقدم الإلكترونى البريد الالكتروني منصة الحساب المدرسي الموحد خطوات تسجيل الاستمارة

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