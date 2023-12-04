الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"التعليم": إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الشهادة الإعدادية

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أنه ستتم إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/ 2024، بداية من غدٍ الثلاثاء حتى 31 من نفس الشهر من خلال منصة التقدم للامتحانات عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

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وقالت وزارة التعليم فى خطاب جاء فيه: "فى إطار الاستعدادات الجارية لعقد امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023 وحرصًا من الوزارة على استيفاء استمارة التقدم للامتحان وسداد رسوم الامتحان إلكترونيًا واستكمالًا للإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن خلال الأعوام السابقة بشأن ميكنة المستندات الخاصة باستمارة التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية العامة (نظامي / منازل) والإعدادية المهنية والمكفوفين وضعاف البصر، يتم الالتزام بما يلى:

- موافاة الوزارة ببيانات لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بكل مديرية تعليمية.
- قيام مدير إدارة الإحصاء بالمديرية بتسجيل البيانات التالية، من خلال التطبيق الإلكتروني المعد لذلك، وتشمل بيانات رئيس لجنة النظام والمراقبة ( كود المعلم / الأسم / رقم الموبايل به واتس آب وبيانات أعضاء الإحصاء المكلفين بالعمل بلجان النظام والمراقبة.

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تسجيل الاستمارة الإلكترونية

ونبهت الوزارة على المدارس الإعدادية التابعة للمديريات بما يلي:-

- التنبيه على جميع طلاب الشهادة الإعدادية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي (2024/2023) من خلال الرابط moe-register.emis.gov.eg)، وذلك باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب الذي يمكنهم الحصول عليه

(office365.emis.gov.eg) وتفعليه من خلال منصه  الحساب المدرسي الموحد للمعلم / الطالب، وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات، وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورًا على قاعدة البيانات من خلال الاستمارة الإلكترونية للطلاب، والتأكيد عليهم أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها بالاستمارة مطابقة للمواصفات المقررة، علما بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم.

-  التنبيه على المدارس بمراجعة استمارة التقدم الإلكترونية التي تسلم لهم عن طريق الطالب، والتأكد من صحتها، خاصة الصورة الشخصية.

-  قيام المدارس بطباعة كشوف 12 د، الإلكترونية بعد انتهاء الطلاب من التسجيل الإلكتروني ومراجعة وتسليم الكشوف إلى للطالب، وفي حالة وجود خطأ في الصورة يلزم توجيه الطالب للجنة النظام والمراقبة التابعة لها لتعديلها لجنة النظام والمراقبة التابعة لها المدرسة.

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الاستمارة الالكترونية منصة التقدم الإلكتروني للامتحانات موقع وزاره التربيه والتعليم الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالى لجنة النظام والمراقبة

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