استمارة الشهادة الإعدادية 2024.. كيفية التسجيل ونصائح عند التسجيل

يبحث العديد من طلاب الشهادة الإعدادية عن استمارة الشهادة الإعدادية 2024 وذلك بالقرب من امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي تنطلق في منتصف يناير المقبل، في هذا السياق ترصد الدستور خلال التقرير التالي كافة التفاصيل عن استمارة الشهادة الإعدادية 2024.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر الموقع الرسمي لها على الإنترنت على الرابط الخاص بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية وهو

https://moe-register.emis.gov.eg/

أوضحت الوزارة أنه عقد الدخول على موقعها الرسمي الإلكتروني، يقوم الطالب بتنفيذ الخطوات التالية لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024:

«خطوات تسجيل الاستمارة»

- اختيار الخدمات الإلكترونية.

- اختيار منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية.

- الضغط على تسجيل الدخول.

- أدخل البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

- الضغط على تسجيل الدخول.

- كتابة الرقم السرى المرتبط بالبريد الإلكتروني.

- تظهر الاستمارة الخاصة بالطالب مدون بها بياناته الأساسية يجب مراجعتها.

- كتابة البيانات المطلوبة في الفراغات الموجودة.

- رفع صورة شخصية بخلفية بيضاء مطابقة للصورة المرسلة إلى المدرسة.

- الضغط على تسجيل.

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«نصائح عند تسجيل الاستمارة»

- التأكد من كتابة الاسم رباعي كامل ومطابق لشهادة الميلاد.

- كتابة تاريخ الميلاد طبقا لشهادة الميلاد.

- التأكد من صحة البيانات المدونة في الإستمارة.

- كود الطالبة مكتوب في إيصال المصروفات المدرسية أو الاستمارة (رقم الطالب).

- استخدام الصورة الشخصية بخلفية بيضاء علي الاستمارة «سكانر».

- الاحتفاظ بنفس الصورة حتي يتم تسليمها للمدرسة.

- عدم طبع الاستمارة إلا بعد مراجعه البيانات كامله وتكون صحيحة.

- في حالة وجود بيان غير واضح للطلاب يجب التوجه للمدرسة والتواصل مع شئون الطلبة للصف الثالث الإعدادي.

- دفع مصروفات الاستمارة.

- الإسراع في دفع المصروفات المدرسية.