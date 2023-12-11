لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024.. الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومى 2023

يتصدر البحث عن كود الطالب محرك البحث الجوجل، تزامنًا مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي للعام الدراسي الحالي 2023 -2024، لذا يتساءل الطلاب من مختلف المحافظات عن رابط كود الطالب بالرقم القومي وخطوات الحصول عليه، للدخول على المنصات التعليمية للحصول على المراجعات النهائية، أو التسجيل لاستمارة التقديم لامتحانات الفصل الدراسي الحالي.

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2023

وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يمكن للطلاب الراغبين في الحصول على الكود الخاص بهم بالرقم القومي لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية حيث فتح باب التسجيل، الدخول على الرابط الرسمي التالي: رابط الحصول على كود الطالب من هنا.

خطوات الاستعلام عن كود الطالب 2023-2024

- اختيار حساب الطالب.

- الضغط فوق علامة التبويب خدمات رمز الطالب.

- كتابة الرقم القومي للطالب.

- الضغط على استعلام.

- يظهر رمز الطالب.

استمارة الشهادة الإعدادية 2023- 2024

أتاحت من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط لتسجيل شهادة الإعدادية يمكن من خلاله فتح باب التسجيل لاستمارة الشهادة الإعدادية في نفس الوقت الذي يقترب فيه موعد الامتحانات للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023- 2024

لتسجيل الطلاب، يجب عليهم زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم واتباع الخطوات التالية:

- قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.

- اختر الخدمات الإلكترونية.

- حدد منصة امتحانات الشهادة الإعدادية.

- اضغط على تسجيل الدخول.

- أدخل بريدك الإلكتروني الموحد للطالب على منصة Office365.

- اضغط مرة أخرى على تسجيل الدخول.

- أضف كلمة المرور.

- ستظهر استمارة الطالب بجميع بياناته الأساسية.

- قم بمراجعة البيانات.

- أدخل البيانات المطلوبة في المكان المناسب.

- قم بإرفاق صورة شخصية ذات خلفية بيضاء.

- اضغط على تسجيل.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023 - 2024

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم المستندات والأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية لعام 2024، ومن بين هذه الأوراق الآتية:

- يجب تقديم 5 صور شخصية بحجم 4*6 وخلفية بيضاء، ويجب أن يكون اسم الطالب مطبوعًا على الصورة.

- إيصال الرسوم المدرسية، مع تقديم نسختين من الإيصال.

- إيصال رسوم الامتحانات التي يتم سدادها في مكتب البريد، مع تقديم نسختين من الإيصال.

- شهادة الميلاد الأصلية للطالب.

- صورة من بطاقة الهوية لولي الأمر، ويجب أن يكتب عليها رقم التليفون.

- استمارة التقدم الإلكترونية.

- حافظة بلاستيكية.

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