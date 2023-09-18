نقدم لأعزائنا القراء الآن لينك الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2023 2024، هو ما يبحث عنه طالب الثانوي وأولياء الأمور أيضا من أجل إنهاء الإجراءات المطلوب، حيث يأتي ذلك من جهة وزارة التربية والتعليم بإدخال الكود الخاص بهم فى الحساب المدرسي لذلك يجب على الطالب الاستعلام عنه، ويتم ذلك من خلال الموقع الالكتروني حيث سهلت الوزارة على الطلاب بخطوات ميسرة لكل الطلاب/الطالبات.

يجب على الطلاب العلم أن الكود يجب الاحتفاظ به حيث يستخدمه الطالب في الإجراءات المقبلة سواء فى استمارة الثانوية العامة أو تسجيل الدخول إلى موقع التنسيق أو متابعة الدروس وغيرها من الأمور.

لينك الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2023 2024

ومن هذا الجانب، يجب على الطالب أن يفتح الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص من قبل وزارة التربية والتعليم وذلك من خلال الضغط هنا

https://office365.emis.gov.eg

-اختيار حساب الطالب

-اختار علامة التبويب Student Code Services.

-اختار كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم والخاص بك بعناية .

-اختار الضغط على استعلام.

-وأخيرا سوف يظهر أمامك الكود الخاص بك.

المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة 2023-2024

وإليكم الآن الأوراق المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2023-2024، حيث تكون الآتي:

-مستند شهادة نجاح بالحصول على الشهادة الإعدادية.

-مستند مطلوب عدد 6 صور مقاس 4×6.

-مستند ملف للتقديم للصف الأول الثانوي.

-مستند شهادة ميلاد كمبيوتر.

-مستند عدد 2 صورة بطاقة ولي الأمر.

-مستند عدد طوابع عشرة جنيهات أي فئة بريد.

-مستند إحضار عدد 2 طابع نقابة مهن تعليمية فئة 1 جنيه + طابع دعم وتنمية وتمويل المشروعات التعليمية فئة عشرة جنيهات.

-مستند طابع دعم وتمويل المشروعات فئة عشرة جنيهات يوضع على إقرار عدم الزواج بالنسبة للفتيات.

-مستند حالة الطلاب الأيتام يجب تقديم صورة شهادة وفاة الوالد.

-مستند المستفيد من معاش التكافل والكرامة إحضار صورة الفيزا التي يصرف بها الأب أو الأم.

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