شرط إجبارى.. خطوات وآخر موعد تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023-2024

يتساءل طلاب الصف الثالث الإعدادي في مختلف المحافظات عن تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية وموعد التقديم وأخر يوم للتسجيل وكذلك الخطوات لا سيما أن تسجيل الاستمارة شرطًا أساسيًا لدول الامتحان للعام الدراسي الحالي 2023- 2024.

موعد تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023-2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التسجيل لاستمارة الصف الثالث الإعدادي لعام 2024، ابتداءً من أمس الثلاثاء.

أخر موعد تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023-2024

وأوضحت الوزارة أن الطلاب يمكنهم التسجيل عبر موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي، ابتداءً من اليوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر، وستستمر فترة التسجيل لمدة 25 يومًا حتى يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر لعام 2023.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023-2024

وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي أنه يمكن للطلاب تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024 في جميع محافظات مصر، تسجيل استمارة اختبارات الصف الثالث الإعدادي من خلال الدخول على موقع وزارة الإلكتروني، واتباع الخطوات أو الدخول مباشرة إلى رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024.

كيفية تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024:

- ابدأ بفتح موقع وزارة التربية والتعليم عبر هذا الرابــــــــــط

- اختر خدمات الإنترنت.

- اختر منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية.

- اضغط على تسجيل الدخول.

- أدخل بريدك الإلكتروني الموحد في منصة Office365.

- اضغط على تسجيل الدخول.

- اكتب كلمة المرور المرتبطة ببريدك الإلكتروني.

- ستظهر استمارة الطالب التي تحتوي على بياناته الأساسية ويجب التحقق منها.

- اكتب البيانات المطلوبة في الفراغات المخصصة.

- قم بتحميل صورة شخصية لك مع خلفية بيضاء تطابق الصورة التي تم إرسالها إلى المدرسة.

- اضغط على تسجيل.

رسوم استمارة الشهادة الإعدادية 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن رسوم استمارة الشهادة الإعدادية 2024 تقدر بنحو 158 جنيهًا، يضاف إليهم 10 جنيهات مخصصة مشروعات للمدرسة التابع لها.

أماكن دفع رسوم استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه على الطلاب سداد رسوم استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024، من خلال حساب صندوق دعم وتشييد وإدارة وتمويل المشروعات التعليمية، أو من خلال منافذ فوري والبريد المنتشرة في جميع القرى والمدن.

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