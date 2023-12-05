الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

تنبيهات هامة لطلاب الشهادة الإعدادية بشأن استمارة الشهادة الإعدادية

التربية والتعليم
التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنبيهات هامة لطلاب الشهادة الإعدادية بشأن استمارة الشهادة الإعدادية.

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعليمات معممة للمدارس: يجب على جميع طلاب الشهادة الإعدادية تعبئة الاستمارة الإلكترونية للتقدم للاختبارات للعام الدراسي (2023/2024) من خلال الرابط  (moe-register.emis.gov.eg)  وذلك باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب والذي يمكنهم الحصول عليه (office365.emis.gov.eg) وتفعليه من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم/ الطالب وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورًا على قاعدة البيانات من خلال الاستمارة الإلكترونية للطلاب والتأكيد عليهم أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها بالاستمارة مطابقة للمواصفات المقررة علمًا بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم.


-  مراجعة استمارة التقدم الإلكترونية التي تسلم عن طريق الطالب، والتأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية.
-  قيام المدارس بطباعة كشوف ( 12 د ) الإلكترونية بعد إنتهاء الطلاب من التسجيل الإلكتروني ومراجعة وتسليم الكشوف إلى للطالب، وفي حالة وجود خطأ في الصورة يلزم توجيه الطالب للجنة النظام والمراقبة التابعة لها لتعديلها لجنة النظام والمراقبة التابعة لها المدرسة.

وقد بدأن بدأت المدارس الإعدادية فى إبلاغ طلاب الشهادة الإعدادية بالأوراق المطلوبة منهم للتقديم فى امتحانات الشهادة الإعدادية الخاصة بالفصل الدراسي الأول والتى سوف تنطلق فى منتصف يناير المقبل، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الأوراق وهى كالتالى:

• 7 صور شخصية يكتب الطالب اسمه عليها
• طابع تعليمي بمبلغ 10 جنيهات
• صورة بطاقة ولي الأمر
• أصل وصورتين لرسم دخول الامتحان المدفوع بالبريد

إتاحة نتيجة الشهادة الإبتدائية بجميع مدارس الجمهورية أجتماع مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية طلاب الشهادة الاعداية التربية والتعليم أخبار التعليم العالي

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