الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تطالب المدارس بمساعدة طلاب الشهادة الاعدادية بتسجيل استمارة التقدم للامتحانات

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بسرعة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

وطالبت الوزارة، المدارس مساعدة طلاب الشهادة الاعدادية، في تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية، وكتابة تسجيل البيانات، وأكدت على الطلاب أن يسجلوا الاستمارة بشكل صحيح دون مشكلات.

خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية كالتالى: 

 

وزارة التعليم تُنظم المسابقة الوطنية للمهارات 2023

- يتاح التقدم من خلال منصة التقدم الإلكترونى للامتحانات عبر وزارة التربية والتعليم حتى نهاية ديسمبر الجارى.

- التنبيه على جميع طلاب الشهادة الإعدادية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي (2024/2023).

- يتم تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 من خلال الرابط (moe-register.emis.gov.eg) وذلك باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب والذي يمكنهم الحصول عليه (office365.emis.gov.eg) وتفعليه من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم/ الطالب.

- يجب التأكد من صحة البيانات المسجلة للطلاب على قاعدة البيانات وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورًا على قاعدة البيانات من خلال الاستمارة الإلكترونية للطلاب.

- التأكيد على الطلاب أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها بالاستمارة مطابقة للمواصفات المقررة علمًا بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم.

 

txt

وزير التعليم يكرم الطالبان الحاصلان علي المركز الثالث عالميا في مسابقة "ucmas" الدولية

- مراجعة استمارة التقدم الإلكترونية التي تسلم عن طريق الطالب، والتأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية.

- قيام المدارس بطباعة كشوف ( 12 د ) الالكترونية بعد إنتهاء الطلاب من التسجيل الإلكتروني ومراجعة وتسليم الكشوف إلى للطالب، وفي حالة وجود خطأ في الصورة يلزم توجيه الطالب للجنة النظام والمراقبة التابعة لها لتعديلها لجنة النظام والمراقبة التابعة لها المدرسة.

- يقوم الطالب برفع صورة شخصية بخلفية بيضاء مطابقة للصورة المرسلة إلى المدرسة 64، وفي حالة عدم لمطابقة على المدرسة طباعة الاستمارة إلكترونية جديدة مطابقة للصورة الشخصية.

- تحرر الاستمارة الإلكترونية تحت إشراف اللجنة المكلفة بذلك من قبل مدير المدرسة مع التأكيد على جميع البيانات المسجلة بالاستمارة ومطابقتها مع شهادة ميلاد الطالب ومطابقة الاستمارة الإلكترونية مع شهادة الميلاد وصورة الطالب على الاستمارة حسب الصورة الشخصية - مع كتابة رقم تليفون ولى أمر الطالب.

- يقوم الطالب بإحضار 3 صور شخصية مدون عليها اسم الطالب رباعي واضح أمام الصورة.

- يتم اعتماد الاستمارة بختم الشعار فى جميع المواقع المخصصة بعد التأكد من صحتها، خاصة الصورة الشخصية المطبوعة للطالب، وتدبس الصور مجاورة لبعضها على الاستمارة الإلكترونية.

- يرفق بالاستمارة الإلكترونية أصل شهادة ميلاد وصورة منها معتمدة ومختومة (1) مكونات الاستمارة عبارة عن (3) ورقات وهى الاستمارة الإلكترونية - بطاقة تحقيق الشخصية.

- بيان عن الامتحانات السابقة وإقرار ولى الأمر وتدبس جميعها بالجانب وغير مسموح بتغير الترتيب أو التدبيس في موقع آخر.

الشهادة الاعدادية استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية منصة التقدم الإلكترونى تسجيل الاستمارة الإلكترونية لعام الدراسي 2024 2023

مواد متعلقة

"تعليم القاهرة" تحدد جدول تقييم المهام الأدائية لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

إتاحة امتحانات تحديد مستوى للصف الأول رياض أطفال للمصريين بالخارج إلكترونيًا

وزارة التعليم تُنظم المسابقة الوطنية للمهارات 2023

انتظام الدراسة فى جميع المدارس على مستوى الجمهورية

حزب حماة الوطن يرصد مشاركة المواطنين فى انتخابات الرئاسة 2024 بأسيوط.. فيديو

مسيرة دعم للجنة النقابية للمعلمين بمحافظة الدقهلية لانتخابات الرئاسة

"حقي في وطني".. نبيلة مكرم تصوت في الانتخابات الرئاسية

رجال الدين بالمنوفية فى مسيرة لحث الأهالى على المشاركة بالانتخابات الرئاسية.. (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. كمين الشجاعية.. الجارديان تكشف كواليس مقتل 9 من جنود الاحتلال فى غزة

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

عاجل.. الفصائل الفلسطينية توجه ضربة قوية لقوات الاحتلال فى وسط غزة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

المؤشرات الأولية بفوز السيسى تنعش البورصة.. والمكاسب تتجاوز 58 مليار جنيه

بيان عاجل لفلسطين بعد موافقة الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار بغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

جماهير الكرة المصرية تؤازر فلسطين

مدحت بشاى

في مواجهة فقدان المناعة الثقافية

جلال حمام

بين الخوف على مصر وحوار مستقبلها

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك