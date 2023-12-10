الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم يكرم الطالبان الحاصلان علي المركز الثالث عالميا في مسابقة "ucmas" الدولية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كرم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الطالبان يوسف نجم الدين علي، بالصف الأول الإعدادي، والطالبة رودينا نجم الدين علي، بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة الدعوة الاسلامية بسوهاج التابعة لمجموعة 30 يونيو، لحصولهما على المركز الثالث عالميا فى مسابقة "ucmas" الدولية؛ وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

 

وهنأ الوزير الطلاب المتفوقين، متمنيا لهم التوفيق فى دراستهم، ومواصلة تفوقهم،  وأن يسهموا فى إحداث التطور والرقى المنشود من خلال ما تعلموه واكتسبوه من مهارات التفكير، والإبداع.

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ووجه الوزير بإعفاء الطالبان من المصروفات الدراسية، تكريما لهما على تفوقهما، كما أهدى الوزير الطالبان درع الوزارة، تحفيزا لهما على مواصلة التفوق العلمى، وكي يكونا قدوة لزملائهما فى المراحل التعليمية المختلفة.

 

والجدير بالذكر أن هذه المسابقة تقام بمشاركة 74 دولة علي مستوى العالم في دولة ماليزيا. 

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جاء ذلك، بحضور هشام جعفر مدير مجموعة مدارس 30 يونية، وعمرو شلتوت مدير مدرسة الدعوة الاسلامية بسوهاج.

 

 


 

الصف الأول الإعدادي مدرسة الدعوة الاسلامية مجموعة 30 يونيو مسابقة ucmas العاصمة الإدارية

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