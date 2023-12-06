وزير التعليم لـ"الشاهد": الاختبارات الشهرية هى التى تؤهل الطالب لمنتصف ونهاية العام

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إنه يجب تفعيل الفكر الخاص بالمواد الدراسية التي تحتاجها كل كلية على حدة، أي أن كليات القطاع الطبي بحاجة إلى دراسة متعمقة للفيزياء والكيماء والأحياء، بينما كلية الأداب بحاجة إلى دراسة قوية في اللغات، لذا يمكن القول أن منظومة التغيير في الثانوية العامة ستراعي هذا التفكير.

نظام التقييم في المنظومة

وأكد حجازي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن نظام التقييم في رياض الأطفال والصفوف الأولى لا يعتمد على الاختبار، ومن الصف الرابع الابتدائي سيتم مراعاة أعمال السنة من خلال التقييم التراكمي للاختبارات الشهرية، هذه الاختبارات التي تؤهل الطالب لامتحانات منتصف العام.

وتابع:" من أهم عوامل التقييم في المنظومة مادة النشاط البحثي، وهذه المادة لا يتم إضافتها للمجموع، ولكنها مادة رسوب ونجاح، ويُطلب من الطلاب أن يقوموا بعمل نشاط بحثي عن التحديات التي تواجه الدولة مثل التلوث، التغيرات المناخية، الزيادة السكانية".

الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه د. محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.