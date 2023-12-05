رضا حجازى لـ"الشاهد": بناء 551 ألف فصل دراسى جديد منذ عام 2014

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إنه عرض صورا للمدارس المصرية قبل عام 201 وبعد 2014، وكان الفرق بين الصور واضحا، حيث أصبح شكل المدرسة بعد عملية التطوير أكثر جاذبية، وتم تجديد عدد كبير من المدارس، علاوة عن تحسين جودة الفصول من الداخل.

تطوير منظومة التعليم

وأكد الدكتور رضا حجازي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه تم بناء 551 ألف فصل دراسي جديد على مدار الـ 9 سنوات الماضيى رغم الظروف الصعبة التي تعيشها مصر بل وجميع دول العالم، هذا علاوة عن تطوير المناهج التعليمية والاستعانة بالمناهج التكنولوجية الحديثة، كما أنه تم تدريب الأطفال والطلاب على إنتاج المعرفة، هذا بجانب حرص الوزارة على اكتشاف المواهب.

وتابع: "هناك مناطق في مصر بها كثافة مرتفعة، وهذه الكثافة تؤدي إلى زيادة أعداد الطلاب في المدارس، وهناك محافظات أخرى كثافتها منخفضة بصورة كبيرة، وبالتالي تم التعاون مع القطاع الخاص لبناء المجمعات المدرسية الذي يضم المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية للتغلب على فكرة الكثافة المرتفعة بالفصول داخل المحافظات المأهولة بالسكان".

الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه د. محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.