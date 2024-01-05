الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تبدأ بعد أيام قليلة.. تعرف على كيفية تسجيل استمارة امتحانات الصف الثاني الثانوي

امتحانات
امتحانات

أيام قليلة ويبدأ ماراثون امتحانات نصف العام للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024 لجميع الصفوف الدراسية.

وفي هذا الصدد يبحث الكثير من أولياء الأمور على موقع البحث العالمي “جوجل” عن كيفية تسجيل استمارة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024 للصف الثاني الثانوي العام.

وفي هذا الصدد، قامت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق بالاعلان عن كيفية تسجيل استمارات الامتحانات الصف الأول الثانوي العام والصف الثاني الثانوي العام على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وأيضا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي.

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جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري الترم الأول 2024

 

تسجيل استمارة امتحانات الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2024 / 2023:

وقد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسجيل الاستمارة الإلكترونية للدخول إلى الامتحانات لتدقيق بيانات طلاب الصف الأول والصف الثاني الثانوي العام، استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024 حتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 9 يناير 2024.

تسجيل استمارة امتحانات الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2024 / 2023:

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس الثانوية بجميع اشكالها، بالتنبيه على طلبة الصف الأول والصف الثاني الثانوي بتسجيل استمارة الامتحانات الصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024 ومراجعتها بدقة عالية، وفى حالة وجود أخطاء، يتم التوجه إلى المدرسة للتعديل قبل الحفظ وطباعة الاستمارة وتسليمها إلى المدرسة مطبوعة.

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آخر فرصة اليوم.. رابط تحديث بيانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

وحددت المديريات التعليمية والإدارات خطوات تفعيل استمارة التقدم لامتحانات الصف الأول الثانوي العام والصف الثاني الثانوي العام ومراجعة كافة البيانات، باستخدام الحساب المدرسي الموحد، وتأكد الطالب من اللغة الأجنبية الثانية التي يدرسها إضافة إلى الشعبة للصف الثاني الثانوي العام، كما يجب على الطالب التأكد من كتابة اسمه بشكل صحيح وبياناته الخاصة بالمدرسة وتبعيتها.

وتأتي خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثاني الثانوي 2024على النحو التالي:

الخطوة الأولى:
الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي عن طريق جوجل.

الخطوة الثانية:
الضغط على خانة الخدمات الإلكترونية.

الخطوة الثالثة:
الضغط على خانة منصة التقدم للامتحانات.

الخطوة الرابعة:
الضغط على خانة تسجيل الدخول.

الخطوة الخامسة:
القيام بكتابة البريد الإلكترونى الموحد على منصة Office365.

الخطوة السادسة:
الضغط على خانة تسجيل الدخول.

الخطوة السابعة:
القيام بكتابة الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني.

الخطوة الثامنة:
سوف تظهر الاستمارة الخاصة بالطالب مدون بها بياناته الأساسية والتي يجب مراجعتها جيدا.

الخطوة التاسعة:
القيام بكتابة البيانات المطلوبة في الفراغات الموجودة.

الخطوة العاشرة:
الضغط على خانة حفظ.

الخطوة الحادية عشر:
الضغط على خانة طباعة الاستمارة.

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة الامتحان إلكترونيًا على التابلت وفقًا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس وتدريب الطلاب الذين تسلموا التابلت على خطوات الدخول لمنصة الامتحان.

كما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإجراء الامتحان ورقيًا للمدارس غير المجهزة تكنولوجيا أو التي لم يتسلم طلابها التابلت، مشيرًة إلى أن مديري عموم الإدارات التعليمية هم المسؤولين عن قرار نظام الامتحان سواء إلكترونيًا أو ورقيا، وفقًا لجاهزية البنية التكنولوجية لكل مدرسة.

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رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية ورسوم الامتحانات

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