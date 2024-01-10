الأربعاء 10 يناير 2024
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فن

الشاعر الفلسطيني مصعب أبوتوهة ضيف محمود سعد في برنامج "sold out"

محمود سعد
محمود سعد

يحل الشاعر الفلسطيني مصعب أبو توهة ضيفا على الإعلامي محمود سعد في فقرة “ونحكي كمان” من برنامج sold out. 

وتذاع الحلقة غدا الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء على شاشة CBC.

ويتناول الشاعر الفلسطيني مصعب أبو توهة خلال الحلقة قصص وحكايات الحرب على غزة ورحلته من غزة للقاهرة. 

وروجت الصفحة الرسمية للبرنامج عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للفقرة ونشرت البرومو الدعائي لها معلقة عليه: “من غزة الى القاهرة.. الشاعر الفلسطيني مصعب أبو توهة بيحكي إزاي عاش أيام الحرب الصعبة حتى القبض عليه ثم رحلته إلى القاهرة".

وتابعت: "ومن غزة إلى القناطر عشان نقابل إيمان اللي هزمت مرض السرطان وأسست مشروع غير مسبوق.. سفر الروح، استنونا يوم الخميس الساعة ٩م من "و..نحكي كمان" من SoldOut-كامل العدد على CBC Egypt وWATCH IT".

https://fb.watch/ptZSLDL3w0/?mibextid=UyTHkb

ويقدم الإعلامي محمود سعد، لتقديم فقرة جديدة تحت عنوان "ونحكي كمان" خلال الموسم الثاني من برنامج "سولد أوت - كامل العدد".

وتُقدَم الفقرة الجديدة بجانب اللقاءات الحوارية والعروض الفنية والكوميدية من برنامج سولد اوت-كامل العدد.

وتُعرَض حلقات "ونحكي كمان" كل خميس على قناة "CBC"، ومنصة "WATCH IT" الساعة 9 مساءً.

تفاصيل "ونحكى كمان" من برنامج sold out 

وتقدم فقرة "ونحكي كمان"، قصصًا حول الشخصيات والمعابد والأماكن الأثرية داخل وخارج مصر من تاريخ الأماكن والعادات والصناعات الشعبية والأكلات المحلية، كما تقدم حلقات أيضًا عن قصص النجاح الملهمة من كل مكان يزوره الإعلامي محمود سعد.

وفي حلقة الجمعة من البرنامج، يحل الموسيقار الكبير هاني شنودة ضيفًا على البرنامج، حيث يحكي ذكرياته مع عمالقة الفن من نجاة الصغيرة إلى أحمد عدوية.

ويتذكر "شنودة" مع جمهوره أجمل موسيقى الأفلام وأشهر أغاني فرقة المصريين، في حوار إنساني من القلب يتحدث عن مشوار صعوده بكل مواقفه الإنسانية والطريفة أيضًا.

برنامج "سولد أوت كامل العدد" يعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في التاسعة مساءً.

Sold out محمود سعد الشاعر الفلسطيني مصعب أبو توهة مصعب أبو توهة ضيف محمود سعد في برنامج sold out ونحكي كمان sold out تفاصيل فقرة ونحكي كمان من برنامج sold out

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