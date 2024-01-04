مسلسلات رمضان 2024.. موعد تصوير مسلسل "بابا جه" لأكرم حسني ونسرين أمين

يخوض الفنان أكرم حسني والفنانة نسرين أمين، السباق الرمضاني 2024، وذلك من خلال مسلسل جديد تحت اسم "بابا جه"، حيث سيكون مكوّن من 15 حلقة فقط، وستدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

وعلم "الدستور" من مصادر داخل العمل، عن بدء تصوير مسلسل "بابا جه" نهاية شهر يناير الجاري، بعد الانتهاء من التحضيرات الخاصة به لكي يتم التصوير ليتم عرضه داخل السباق الرمضاني 2024.

ويجسد الفنان أكرم حسني شخصية زوج الفنانة نسرين أمين، ويشهد العمل الدرامي الكثير من المواقف الكوميدية التي تدور حوّلها باقي أحداث المسلسل، الذي يشارك فيه باقة من ألمع النجوم، والمسلسل هو التعاون الأول بين "أكرم"، و"نسرين".

مسلسل "بابا جه"

ويشارك في بطولة مسلسل "بابا جه" الفنانة سماء إبراهيم، وجار التعاقد مع باقي الممثلين في الفترة الحالية، ومسلسل "بابا جه" من تأليف وائل حمدي، وإخراج خالد مرعي.

انتهى النجم أكرم حسني، من تحضيرات مسلسله الدرامي الجديد "بابا جه"، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وحيث جمعت جلسة عمل بينه وبين المخرج خالد مرعي مؤخرا للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل، وترشيح الأبطال المشاركين في البطولة استعدادا لبدء التصوير خلال أيام.

ويواصل المؤلف والسيناريست وائل حمدي كتابة حلقات العمل بمشاركة النجم أكرم حسني حيث أوشك على الانتهاء من كتابة 10 حلقات من العمل ومن المقرر أن يقدم أكرم عدد من الأغنيات ضمن السياق الدرامي للأحداث.

فيلم العميل صفر

وعرض مؤخرا للفنان أكرم حسني، فيلم "العميل صفر"، إذ حقق نجاحًا كبيرًا بالتزامن مع عرضه، وتجاوزت الإيرادات أكثر من 40 مليون جنيه، في 12 أسبوعًا، ويُشارك في بطولته كل من أسماء أبو اليزيد، منذر رياحنة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فيدرا، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، فاطمة البنوي، تأليف وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

تدور قصة فيلم العميل صفر، حول مغامرات فاشلة يقوم بها الشاب صفر عبداللطيف شداد الهمم، بسبب حبه الشديد لمغامرات جيمس بوند ويسعى لتقليده ويكون مثله، ولكن تنقلب الأمور ضده.