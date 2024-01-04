الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد تصوير مسلسل "بابا جه" لأكرم حسني ونسرين أمين

نسرين أمين وأكرم
نسرين أمين وأكرم حسني

يخوض الفنان أكرم حسني والفنانة نسرين أمين، السباق الرمضاني 2024، وذلك من خلال مسلسل جديد تحت اسم "بابا جه"، حيث سيكون مكوّن من 15 حلقة فقط، وستدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

وعلم "الدستور" من مصادر داخل العمل، عن بدء تصوير مسلسل "بابا جه" نهاية شهر يناير الجاري، بعد الانتهاء من التحضيرات الخاصة به لكي يتم التصوير ليتم عرضه داخل السباق الرمضاني 2024.

ويجسد الفنان أكرم حسني شخصية زوج الفنانة نسرين أمين، ويشهد العمل الدرامي الكثير من المواقف الكوميدية التي تدور حوّلها باقي أحداث المسلسل، الذي يشارك فيه باقة من ألمع النجوم، والمسلسل هو التعاون الأول بين "أكرم"، و"نسرين".

مسلسل "بابا جه"

ويشارك في بطولة مسلسل "بابا جه" الفنانة سماء إبراهيم، وجار التعاقد مع باقي الممثلين في الفترة الحالية، ومسلسل "بابا جه" من تأليف وائل حمدي، وإخراج خالد مرعي.

انتهى النجم أكرم حسني، من تحضيرات مسلسله الدرامي الجديد "بابا جه"، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وحيث جمعت جلسة عمل بينه وبين المخرج خالد مرعي مؤخرا للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل، وترشيح الأبطال المشاركين في البطولة استعدادا لبدء التصوير خلال أيام. 

ويواصل المؤلف والسيناريست وائل حمدي كتابة حلقات العمل بمشاركة النجم أكرم حسني حيث أوشك على الانتهاء من كتابة 10 حلقات من العمل ومن المقرر أن يقدم أكرم عدد من الأغنيات ضمن السياق الدرامي للأحداث. 

فيلم العميل صفر 

وعرض مؤخرا للفنان أكرم حسني، فيلم "العميل صفر"، إذ حقق نجاحًا كبيرًا بالتزامن مع عرضه، وتجاوزت الإيرادات أكثر من 40 مليون جنيه، في 12 أسبوعًا، ويُشارك في بطولته كل من أسماء أبو اليزيد، منذر رياحنة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فيدرا، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، فاطمة البنوي، تأليف وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

تدور قصة فيلم العميل صفر، حول مغامرات فاشلة يقوم بها الشاب صفر عبداللطيف شداد الهمم، بسبب حبه الشديد لمغامرات جيمس بوند ويسعى لتقليده ويكون مثله، ولكن تنقلب الأمور ضده. 

 

اقرأ أيضاً

مسلسلات رمضان 2024.. عودة "الحشاشين" لمدينة الإنتاج الإعلامي لاستكمال التصوير

مسلسل بابا جه بابا جه أكرم حسني ونسرين أمين يخوضون السباق الرمضاني 2024 بـ بابا جه أكرم حسني ونسرين أمين الفنان أكرم حسني الفنانة نسرين أمين السباق الرمضاني 2024

الأكثر قراءة

عام التحدى.. اقتصاديون يكتبون «روشتة» حل أزمتى التضخم والدولار فى 2024

شهادات ادخار بنكى مصر والأهلى 23.5% و27%.. موعد الطرح أون لاين والعائد

عاجل.. خطة الحكومة: ترشيد إنفاق النقد الأجنبى.. عدم صرف المنح على المكافآت والاستشارات

توترات البحر الأحمر تعيد أزمة سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار

المركزى: ارتفاع صافى احتياطيات مصر من النقد الأجنبى إلى 35.22 مليار دولار

اقتصاديون يكشفون أسباب طرح شهادات ادخار بعائد 23.5% و27%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

ماجد حبته

وفدان من الكونجرس

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار