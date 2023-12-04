استعدادا لبدء التصوير.. انتهاء تحضيرات مسلسل "بابا جه" لأكرم حسني

انتهى النجم أكرم حسني، من تحضيرات مسلسله الدرامي الجديد "بابا جه"، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وحيث جمعت جلسة عمل بينه وبين المخرج خالد مرعي مؤخرا للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل، وترشيح الأبطال المشاركين في البطولة استعدادا لبدء التصوير خلال أيام.

ويواصل المؤلف والسيناريست وائل حمدي كتابة حلقات العمل بمشاركة النجم أكرم حسني حيث أوشك على الانتهاء من كتابة 10 حلقات من العمل ومن المقرر أن يقدم أكرم عدد من الأغنيات ضمن السياق الدرامي للأحداث.

شخصية أكرم حسني في المسلسل

مسلسل “بابا جه” مكون من 15 حلقة وهو أولى تجارب " حسني" مع الدراما القصيرة، ويجسد خلال المسلسل دَور أب لثلاث أبناء، ويلعب دور مدير فندق يتعرض للعديد من الأزمات.

من جهة أخرى يستعد أكرم حسني في للوقوف على خشبة المسرح من جديد، من خلال بمسرحية جديدة تحمل اسم "تُطبق الشروط والأحكام" بالتعاون مع أسيل عمران، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، إسماعيل فرغلي وغيرهم

وتدور أحداث المسرحية حول طباخ شاب يحب ابنة مدير المطعم الذي يعمل فيه، وعندما يتقدم لها يشترط عليه والدها شرطًا غريبًا، وهو دخول دار مسنين مخصص للمجرمين المعتزلين.

فيلم العميل صفر

وعرض مؤخرا للفنان أكرم حسني، فيلم "العميل صفر"، إذ حقق نجاحًا كبيرًا بالتزامن مع عرضه، وتجاوزت الإيرادات أكثر من 40 مليون جنيه، في 12 أسبوعًا، ويُشارك في بطولته كل من أسماء أبو اليزيد، منذر رياحنة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فيدرا، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، فاطمة البنوي، تأليف وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

تدور قصة فيلم العميل صفر، حول مغامرات فاشلة يقوم بها الشاب صفر عبداللطيف شداد الهمم، بسبب حبه الشديد لمغامرات جيمس بوند ويسعى لتقليده ويكون مثله، ولكن تنقلب الأمور ضده.