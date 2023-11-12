أكرم حسني يبدأ تصوير مسلسل "بابا جه" منتصف ديسمبر المقبل

يبدأ النجم أكرم حسني تصوير مسلسله الرمضاني الجديد "بابا جه"، منتصف شهر ديسمبر المقبل، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

ويجسد أكرم حسني خلال المسلسل دَور أب لثلاث أبناء، ويلعب دور مدير فندق يتعرض للعديد من الأزمات.

جلسات عمل مكثفة مع الجهة المنتجة لترشيح الأبطال الآخرين

ويواصل أكرم حسني حاليا التحضير للمسلسل بعقد جلسات عمل مكثفة مع الجهة المنتجة لترشيح الأبطال المشاركين في البطولة، ويعد مسلسل" بابا جه " أولى تجارب أكرم حسني في دراما الـ 15 حلقة.

ويواصل المؤلف وائل حمدي كتابة سيناريو العمل، حيث انتهى مؤخرا من كتابة 5 حلقات كاملة سلمها للجهة المنتجة للمسلسل.

تصوير العمل بين القاهرة وأحد المدن الساحلية

وقال المخرج محمود شكري أبو عميرة في تصريحات لـ"الدستور"، أنه انتهى مؤخرا من معاينة أماكن التصوير حيث من المقرر أن يتم تصوير العمل بين القاهرة وأحد المدن الساحلية، مؤكدا أنه ينتظر انتهاء كتابة حلقات المسلسل ليعلن موعد نهائيا لبدء التصوير، وإن كانت الشركة المنتجة قد حددت منتصف ديسمبر كموعد مبدئي للتصوير، وتدور الأحداث في إطار لايت كوميدي.

الاستعداد لمسرحية "تُطبق الشروط والأحكام"

من جهة أخرى يستعد أكرم حسني في للوقوف على خشبة المسرح من جديد، من خلال بمسرحية جديدة تحمل اسم "تُطبق الشروط والأحكام" بالتعاون مع أسيل عمران، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، إسماعيل فرغلي وغيرهم

وتدور أحداث المسرحية حول طباخ شاب يحب ابنة مدير المطعم الذي يعمل فيه، وعندما يتقدم لها يشترط عليه والدها شرطًا غريبًا، وهو دخول دار مسنين مخصص للمجرمين المعتزلين.

فيلم العميل صفر

وعرض مؤخرا للفنان أكرم حسني، فيلم «العميل صفر»، إذ حقق نجاحًا كبيرًا بالتزامن مع عرضه، وتجاوزت الإيرادات أكثر من 40 مليون جنيه، في 12 أسبوعًا، ويُشارك في بطولته كل من أسماء أبو اليزيد، منذر رياحنة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فيدرا، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، فاطمة البنوي، تأليف وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

تدور قصة فيلم العميل صفر، حول مغامرات فاشلة يقوم بها الشاب صفر عبداللطيف شداد الهمم، بسبب حبه الشديد لمغامرات جيمس بوند ويسعى لتقليده ويكون مثله، ولكن تنقلب الأمور ضده.