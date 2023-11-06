أكرم حسنى يستعين بآية قرآنية دعمًا لأهل غزة

أعلن الفنان أكرم حسني دعمه الكامل للقضية الفلسطينية وأهل غزة ضد الكيان الصهيوني المحتل، وجرائمه الإرهابية بقصف منازل المدنيين وقتل الأبرياء والأطفال منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.

وشارك “أكرم” صورة لطفلين من غزة أمام المسجد الأقصى ويعم البهجة والسلام على الصورة، عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، مستعينا بآية قرآنية قائلًا: “وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا”.

وشهدت مدينة غزة انفجارات عنيفة وقصفًا غير مسبوق من قبل الطائرات والبوارج الحربية الإسرائيلية، ما أسفر عن مقتل وإصابة آلاف المواطنين الفلسطينيين أغلبهم من الأطفال والنساء.

واستهدفت الغارات محيط مستشفيات غزة وحي الزيتون والصبرة والرمال والرمال الجنوبي والشاطئ والسفينة والمشتل ومجمع أنصار والشيخ عجلين وتل الهوى وأحياء ومناطق أخرى بمدينة غزة ومحيطها.