السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة الجيزة ترفع أكبر تجمع مخلفات بمركز ومدينة أبوالنمرس

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس بالدفع بالمعدات وفرق النظافة اللازمة ورفع المخلفات من نقاط التجمع التي تم رصدها بطريق ترسا-الكونيسة، وطريق أرض العبودة بالوحدة المحلية بمنيل شيحة، وتمهيدها ورفع كفاءتها. 

رفع 100 طن من المخلفات والرتش المتراكم

واطلع المحافظ على جهود العمل التي أسفرت عن رفع ١٠٠٠ طن من "المخلفات والرتش" المتراكم بأحد أكبر مواقع تجمع للمخلفات، حيث شملت الأعمال رفع ٦٥٠ طنًا بطريق ترسا المواسير وترسا الكونيسة بمركز أبوالنمرس و٣٥٠ طنًا بطريق أرض العبودة بمنيل شيحة، من خلال ورديات عمل استمرت على مدار يومين، باستخدام عدد ١٢ معدة وسيارة نظافة. 

وشهدت النقاط التي تم رفع المخلفات منها زراعة الأشجار وتجميل الطريق. 

وشدد المحافظ على رئيس المركز بتعيين خدمات ثابتة للمرور الدوري علي المواقع التي تم رفع المخلفات منها وعدم السماح بتكرار تواجد المخلفات والرتش بها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال أي عمليات إلقاء للرتش بالمخالفة في الطرق العامة. 

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن منظومة النظافة تحظى بمتابعة دورية على مدار اليوم، للوصول للمستوى المطلوب وتحسين كفاءة عمل المنظومة. 

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الميدانية لحالة النظافة بالشوارع الجانبية ومتفرعات الشوارع الرئيسية، ومتابعة أداء شركات الجمع السكني لتحسين حالة النظافة.

وكان قد قام اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، بجولة ميدانية للوقوف على نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية ومشروعات الرصف والتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بشوارع أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والعجوزة والدقي وجنوب الجيزة. 

وتفقد المحافظ محيط محطات مترو الأنفاق الخط الثالث الجديدة بشوارع السودان وميدان الكيت كات، موجهًا رئيس حي العجوزة برفع كفاءة وتطوير ورصف بالإنترلوك، لعدد من الشوارع الصغيرة من متفرعات شارع السودان وتحسين حالة أرصفة المشاة. 

أبو النمرس رفع تراكمات محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يكلف برفع كفاءة عدد من متفرعات شارع السودان ومنطقة بلوكات الأوقاف

بدء امتحان مادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية فى محافظة الجيزة

الأكثر قراءة

عاجل| وقف إطلاق النار في غزة.. تفاصيل اللقاء الثلاثي بين مصر وقطر وأمريكا غدا

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

كام طوبة النهاردة 2024 في ورقة نتيجة اليوم

نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس والاسم بوابة التعليم الأساسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

محمد عبد العزيز

عيد الفكر السنوى

خالد حريب

هجمات الحوثيين.. وقناة السويس

علي سعدة

نقاط حول خطاب الرئيس

د. منى حلمى

الجهاد فى بلاد الكفر

صفاء النجار

كسر الخاطر

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

ماجد حبته

ما بعد أوامر العدل الدولية

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟