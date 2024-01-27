محافظة الجيزة ترفع أكبر تجمع مخلفات بمركز ومدينة أبوالنمرس

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس بالدفع بالمعدات وفرق النظافة اللازمة ورفع المخلفات من نقاط التجمع التي تم رصدها بطريق ترسا-الكونيسة، وطريق أرض العبودة بالوحدة المحلية بمنيل شيحة، وتمهيدها ورفع كفاءتها.

رفع 100 طن من المخلفات والرتش المتراكم

واطلع المحافظ على جهود العمل التي أسفرت عن رفع ١٠٠٠ طن من "المخلفات والرتش" المتراكم بأحد أكبر مواقع تجمع للمخلفات، حيث شملت الأعمال رفع ٦٥٠ طنًا بطريق ترسا المواسير وترسا الكونيسة بمركز أبوالنمرس و٣٥٠ طنًا بطريق أرض العبودة بمنيل شيحة، من خلال ورديات عمل استمرت على مدار يومين، باستخدام عدد ١٢ معدة وسيارة نظافة.

وشهدت النقاط التي تم رفع المخلفات منها زراعة الأشجار وتجميل الطريق.

وشدد المحافظ على رئيس المركز بتعيين خدمات ثابتة للمرور الدوري علي المواقع التي تم رفع المخلفات منها وعدم السماح بتكرار تواجد المخلفات والرتش بها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال أي عمليات إلقاء للرتش بالمخالفة في الطرق العامة.

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن منظومة النظافة تحظى بمتابعة دورية على مدار اليوم، للوصول للمستوى المطلوب وتحسين كفاءة عمل المنظومة.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الميدانية لحالة النظافة بالشوارع الجانبية ومتفرعات الشوارع الرئيسية، ومتابعة أداء شركات الجمع السكني لتحسين حالة النظافة.

وكان قد قام اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، بجولة ميدانية للوقوف على نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية ومشروعات الرصف والتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بشوارع أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والعجوزة والدقي وجنوب الجيزة.

وتفقد المحافظ محيط محطات مترو الأنفاق الخط الثالث الجديدة بشوارع السودان وميدان الكيت كات، موجهًا رئيس حي العجوزة برفع كفاءة وتطوير ورصف بالإنترلوك، لعدد من الشوارع الصغيرة من متفرعات شارع السودان وتحسين حالة أرصفة المشاة.