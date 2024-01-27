السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مديرية التعليم بالقاهرة تحتفل بيوم البيئة الوطني

وكيل تعليم القاهرة
وكيل تعليم القاهرة

تحتفل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية أيمن موسى، وكيل أول الوزارة ومدير المديرية، بيوم البيئة الوطني لعام ٢٠٢٤ تحت شعار "مصر في مسارها نحو الأخضر" ورفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة.

وقال موسى إن المديرية تعمل على نشر الوعي البيئي بين طلاب المدارس وعقد مسابقات توعوية لإعادة تدوير المخلفات، وحث الطلاب على أهمية الموارد الطبيعية وتعزيز ثقافتهم في المشاركة بالحفاظ على البيئة. وأشاد "مدير المديرية" بالمبادرات والأعمال الفنية المتميزة لطلاب المدارس، التي تدل على أن أبنائنا لديهم قدرات تفوق التوقعات.

وأشار موسى إلى أن الهدف من يوم البيئة الوطني أن يصل مفهوم الاهتمام بالبيئة لجميع أفراد المجتمع، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

نحو الاخضر اليوم العالمي للبيئة تعليم القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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