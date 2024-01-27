نائب محافظ القاهرة يتابع أعمال التطوير الجارية ببعض شوارع حى الزيتون

تابع الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة، صباح اليوم، انتظام سير العمل وتفقد حالة النظافة ورفع كفاءة الشوارع، خلال جولات ميدانية بأحياء المنطقة الشمالية.

وتفقد فوزي أعمال الرصف والتطوير الجارية ببعض شوارع حي الزيتون، ويرافقه رئيس الحى والأجهزة المعاونة.

وأكد نائب المحافظ متابعة تنفيذ خطة الرصف ورفع كفاءة الشوارع والطرق والمحاور الرئيسية مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها للعام المالي الحالي لتحقيق الاستفادة للمواطنين من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي الأعمال فى إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة؛ لتحسين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها خدمات النظافة والتجميل ورصف وتطوير الطرق.

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