تعليم القاهرة ينظم زيارات للطلاب المتفوقين وذوى الهمم للمشاركة باحتفال عيد الشرطة

نظمت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، عدة زيارات للطلاب للمشاركة في احتفال عيد الشرطة، حيث نظم توجيه عام التربية الاجتماعية بمديرية التعليم بمحافظة القاهرة زيارة لـ 30 طالب بمدرسة البيان الخاصة بإدارة شرق مدينة نصر لزيارة مديرية أمن القاهرة، ونظمت زيارة لـ 150 طالب لزيارة نادى الضيافة.

واستقبل رجال الحماية المدنية الطلبة بالترحاب، حيث تم تنظيم حفل لهم ويتضمن فقرات عرائس محببة للأطفال، وقاموا بتقديم وجبة الغذاء لهم وتوزيع هدايا رمزية لهم (شنط مدرسية ) تحتوى على ألعاب لرسم البسمة والسعادة على وجوههم، وتعريف الطلاب مدى التضحيات الذى يقدمها رجال الشرطة والعلاقة بين المواطنين فى الإطار الصحيح الذى يربط المودة والاحترام



وواصل تعليم القاهرة فى الاحتفالات بعيد الشرطة، اليوم، زيارة لـ 35 طالب وطالبة مقسمين لـ 20 طالب من اتحاد طلاب القاهرة، ولـ 15 طالب الفائقين فى التربية الرياضية بمدرسة سانت فاتيما پادارة مصر الجديدة فى إطار احتفالات الدولة بأعياد الشرطة 25 يناير.

وكانت أقيمت قبل ذلك زيارة مقسمة لـ 50 طالب من ذوى الهمم بإدارة الوايلى التعليمية لـ 50 طالب من بدائل عشوائيات السلام، ولـ 50 طالب من أيتام القاهرة الجديدة و حدائق القبة.

وذلك لزيارة معرض معدات وأجهزة الشرطة بأكاديمية الشرطة وشرح كيفية التعامل مع الأجهزة والصعوبات التى تواجههم وكيفية التعامل معها.

وتوجه جميع القائمين على تلك الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على حماية الوطن.

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