محافظ الجيزة يتفقد ميدانيًا نسب تنفيذ المرحلة الثالثة من تطوير وتغطية ترعة المريوطية

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نسب تنفيذ مشروع استكمال المرحلة الثالثة من تغطية وتطوير ترعة المريوطية بمنطقة كوبري الصحابة ومنزل الطريق الدائري والتي تعد القطاع الأخير بمشروع رفع كفاءة وتطوير المريوطية.

وأكد اللواء أحمد راشد أن أعمال التطوير تشمل أنشاء موقف حضاري بمسطح ١٦ ألف م٢ أسوة بما تم تنفيذه في المراحل الأخرى مع تدعيمه ببوابات وأنظمة إلكترونية حديثة لإحكام السيطرة عليه ومظلات ومقاعد لجلوس وانتظار المواطنين وأكشاك وبارتيشنات حضارية لخدمه المترددين عليها وتركيب كشافات إنارة وإنشاء دورات مياه لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف المحافظ أنه فور الانتهاء من أعمال تطوير الموقف سيتم نقل عدد من المواقف العشوائية بذلك القطاع لتحقيق السيولة المرورية وتضم موقف منشأة البكاري، موقف شارع الكوثر، ومنع الانتظار الخاطي لمركبات السرفيس بمطلع الطريق الدائري.

وكلف رئيس جهاز السرفيس بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وحصر سيارات السرفيس بالمواقف العشوائية لتحديد الأماكن المخصصة لهم.

وأكد المحافظ علي الشركة المنفذة ضرورة الالتزام بالجدول الزمني وسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالموقف.

وشهدت جولة محافظ الجيزة تفقد أعمال تطوير البر الشرقي والغربي لمحور المريوطية بطول ٢.٥ كم بدء من فيصل وحتي كوبري الصحابة بعرض ٢٥م بعد توسعته وإزالة التعديات علي خطوط التنظيم، موجه بضرورة إنشاء طرق خدمة وساحات انتظار علي جانبي الطريق .

وشدد المحافظ علي مدير مديرية الطرق والنقل بالتنسيق مع الشركة المنفذة بضرورة الأنتهاء من تنفيذ الأعمال مع ضرورة رفع مخلفات ونواتج الاعمال الموجودة أول بأول.

كما كلف المحافظ مديرية الطرق بضرورة الأهتمام بتطوير رامبات الجراجات الكائنة أسفل العقارات بمحور المريوطية لتسهيل دخول وخروج حركة السيارات وذلك لتنظيم الحركة المرورية بالشارع بالتزامن مع أماكن الانتظار والدورنات التي تمت مراعاة تنفيذها بالشارع، إلي جانب تنفيذ الدوران أمام شارع الشيشيني بالشكل الهندسي الذي يمنع دخول السيارات عكس الاتجاه، موجها بعدم السماح للمحلات بوجود تعديات علي أرصفة المشاه مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

واستمع محافظ الجيزة خلال جولته إلي عدد من مطالب المواطنين من قاطني المنطقة ومنها تضرر أحدهم الكافيهات والمقاهي لتعديهم علي الطريق العام، موجها رئيس حي الهرم بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الكافيهات المخالفة مع قطع المرافق لردع المخالفين.

وخلال الجولة كلف محافظ الجيزة المكتب الهندسي بمراجعة رخصة أنشاء أحد العقارات بمحور المريوطية للتأكد من التزامه بخط التنظيم والرسومات الهندسية المعتمدة بالترخيص.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء شاكر يونس، السكرتير العام، أيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، اللواء هشام عبدالصمد، قائد شرطة المرافق، المهندسة رضوي حامد، مدير مديرية الإسكان، المهندسة نجوي السعيد، مدير مديرية الطرق والنقل، وطه عبدالصادق، رئيس حي الهرم، أشرف تامر، رئيس حي الطالبية، محمود حسين، رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، وشفيق جلال، رئيس الهيئة للنظافة والتجميل، محمد جمال، مدير إدارة التسويق واستشاري المشروع، ومسئولو الإدارة العامة لمرور الجيزة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء.

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