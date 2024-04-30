محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ أعمال تطوير المرحلة الثانية من محور المنصورية

أجري اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة ميدانية لمتابعة نسب تنفيذ أعمال تطوير المرحلة الثانية من محور المنصورية بطول ٢ كم بدءآ من الطريق الدائري وحتي كوبري عز لأهميته المرورية كأحد المسارات والمحاور المؤدية للمناطق السياحية والمتحف المصري الكبير.

وأكد المحافظ ، أن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة الدولة بتطوير الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به للعمل علي تحسين الصورة البصرية وخلق رؤية عصرية تتماشي مع الطابع الأثري والسياحي للمنطقة والتي تشهد تطورًا ملحوظا.



وعاين محافظ الجيزة خلال جولته، النموذج الأولي من القطاع المنتهي من ساحات الانتظار الجاري تنفيذها علي جانبي الطريق لخدمة الأفواج السياحية والمترددين عليه.

كما عاين محافظ الجيزة، الأكشاك الحضارية والبارتيشنات الجاري تنفيذها في الممشي السياحي الكائن بالجزيرة الوسطي من المرحلة الثانية لتطوير محور المنصورية، موجها بضرورة تغطية كابلات الكهرباء ومستلزمات الري.

ووجه محافظ الجيزة خلال الجولة مدير مديرية الطرق بسرعة الأنتهاء من أعمال رصف وتطوير جانبي المحور والأنتهاء من ساحات الأنتظار بالتزامن مع أعمال تطوير الممشي السياحي الكائن بالجزيرة الوسطي، مؤكدًا علي ادراج مسافة ١٠٠ متر بعد الطريق الدائري اتجاه ابو النمرس بأعمال التطوير ورفع الكفاءة لتيسير الحركة المرورية.



وكلف المحافظ خلال جولته، رئيس حي الهرم بضرورة المتابعة الدورية للأعمال والتنسيق مع الشركة المنفذة وحل أي عقبات قد تواجههم وتقديم الدعم اللازم لهم لسرعة الانتهاء من القطاعات التي يجري العمل بها طبقآ للجدول الزمني المحدد وذلك في إطار التجهيزات لافتتاح المتحف المصري الكبير.



وكلف مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة توفير خطوط مياه وصرف صحي في أماكن التطوير لخدمة الاكشاك الحضارية والمترددين علي الطريق.



رافق محافظ الجيزة خلال جولته، اللواء شاكر يونس السكرتير العام، أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، اللواء هشام عبد الصمد قائد شرطة المرافق، المهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق والنقل، المهندسة رضوي حامد مدير مديرية الإسكان، طه عبد الصادق رئيس حي الهرم، محمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، شفيق جلال رئيس الهيئة للنظافة والتجميل ومسئولي الإدارة العامة لمرور الجيزة وشركه مياه الشرب والصرف الصحى وشركه الكهرباء.

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