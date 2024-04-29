محافظ الجيزة يُسلِّم منحًا مالية لـ35 فتاة من اليتيمات المقبلات على الزواج

سلَّم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ٣٥ فتاة من اليتيميات المقبلات على الزواج منح مالية بقيمة ٧٠٠ ألف جنيه بواقع ٢٠ ألف جنيه لكل فتاة وذلك ضمن مبادرة فرحة لدعم زواج الفتيات اليتيمات غير القادرات في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة الجيزة ومؤسسة "صنَّاع الخير" للتنمية لتمكين الفتيات من المقبلات على الزواج من تلبية المتطلبات اللازمة لإتمام الزواج ورفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة.

وأكد اللواء أحمد راشد، أن المنح المالية المُقدمة تأتي في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تُعد أحد المشاريع التنموية الكبرى التي تهدف إلى تغيير واقع المجتمع المصري والتخفيف عن كاهل المواطنين بالتعاون مع شركاء التنمية والجهات المانحة.

وأضاف اللواء أحمد راشد، أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كل أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل بالتعاون والتنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لمساندة ورفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

وخلال الاحتفالية، هنَّأ محافظ الجيزة، العرائس المقبلات على الزواج، مقدمًا الشكر لمؤسسة "صنَّاع الخير" والقائمين عليها للمساهمة المجتمعية المهمة، وهو ما يؤكد قيم الترابط والتكافل والعطاء بين أبناء المجتمع المصري.

منح مالية لـ150 عروسة

وأوضح محافظ الجيزة، أن التعاون مع مؤسسة "صنَّاع الخير" أسفر عن تقديم منح مالية لـ 150 عروسة حتى الآن، بخلاف التعاون مع المؤسسات الجمعيات الأخرى، مشيرًا إلى أنه تم اختيار الفتيات من بين قواعد بيانات أجهزة المحافظة بالتنسيق مع المديريات المعنية والهيئات والجمعيات المانحة.

وأشار المحافظ، إلى أن تلك المبادرات تُجسِّد نموذجًا للشراكة الناجحة بين أطراف العمل الأهلي وأهمية منظمات المجتمع المدني للمشاركة في الأنشطة والخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين، بالتوازي مع خطة الدولة التي تهدف إلى بناء المجتمع وتحقيق نهضة تنموية.

ووجَّه المحافظ خلال كلمته رساله للفتيات المقبلات على الزواج أن يكن أمهات مثاليات وأن يخرجن للمجتمع أبناءً يمتلكون التعليم الجيد والثقافة والقدرات التي تساهم في بناء الوطن وغرس القيم الاخلاقية الحميدة بهم والاستفادة من خبرات أمهاتهم في بناء الأسرة والوقوف بجانب أزواجهن مع ضرورة العمل على تنظيم معدل الإنجاب للحفاظ علي الصحة الانجابية لهم والقدرة علي توفير حياة كريمة.

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