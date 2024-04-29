الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يُسلِّم منحًا مالية لـ35 فتاة من اليتيمات المقبلات على الزواج

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال الفاعلية

سلَّم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ٣٥ فتاة من اليتيميات المقبلات على الزواج  منح مالية بقيمة ٧٠٠ ألف جنيه بواقع ٢٠ ألف جنيه لكل فتاة وذلك ضمن مبادرة فرحة لدعم زواج الفتيات اليتيمات غير القادرات في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين  محافظة الجيزة ومؤسسة "صنَّاع الخير" للتنمية لتمكين الفتيات من المقبلات على الزواج من تلبية المتطلبات اللازمة لإتمام الزواج ورفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة.

وأكد اللواء أحمد راشد، أن المنح المالية المُقدمة تأتي في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تُعد أحد المشاريع التنموية الكبرى التي تهدف إلى تغيير واقع المجتمع المصري والتخفيف عن كاهل المواطنين بالتعاون مع شركاء التنمية والجهات المانحة.

وأضاف اللواء أحمد راشد، أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كل أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل بالتعاون والتنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لمساندة ورفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية. 

وخلال الاحتفالية، هنَّأ محافظ الجيزة، العرائس المقبلات على الزواج، مقدمًا الشكر لمؤسسة "صنَّاع الخير" والقائمين عليها للمساهمة المجتمعية المهمة، وهو ما يؤكد قيم الترابط والتكافل والعطاء بين أبناء المجتمع المصري.

منح مالية لـ150 عروسة

وأوضح محافظ الجيزة، أن التعاون مع مؤسسة "صنَّاع الخير" أسفر عن تقديم منح مالية لـ 150 عروسة حتى الآن، بخلاف التعاون مع المؤسسات الجمعيات الأخرى، مشيرًا إلى أنه تم اختيار الفتيات من بين قواعد بيانات أجهزة المحافظة بالتنسيق مع المديريات المعنية والهيئات والجمعيات المانحة.

وأشار المحافظ، إلى أن تلك المبادرات تُجسِّد نموذجًا للشراكة الناجحة بين أطراف العمل الأهلي وأهمية منظمات المجتمع المدني للمشاركة في الأنشطة والخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين، بالتوازي مع خطة الدولة التي تهدف إلى بناء المجتمع وتحقيق نهضة تنموية. 

ووجَّه المحافظ خلال كلمته رساله للفتيات المقبلات على الزواج أن يكن أمهات مثاليات وأن يخرجن للمجتمع أبناءً يمتلكون التعليم الجيد والثقافة والقدرات التي تساهم في بناء الوطن وغرس القيم الاخلاقية الحميدة بهم والاستفادة من خبرات أمهاتهم في بناء الأسرة والوقوف بجانب أزواجهن مع ضرورة العمل على تنظيم معدل الإنجاب للحفاظ علي الصحة الانجابية لهم والقدرة علي توفير حياة كريمة.

IMG-20240429-WA0008
IMG-20240429-WA0008
IMG-20240429-WA0009
IMG-20240429-WA0009
IMG-20240429-WA0007
IMG-20240429-WA0007
FB_IMG_1714389545688
FB_IMG_1714389545688
يتيمات مقبلات على الزواج منح مساعدات محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

مواد متعلقة

محافظ الجيزة: انتهاء تجهيزات محطة معالجة الصرف الصحي بكفر الواصلين

بدأت أمس.. خطة تخفيف الأحمال في محافظة الجيزة أبريل 2024

الأكثر قراءة

"ذا أثلتيك" تكشف عن مفاجأة بشأن رحيل محمد صلاح عن ليفربول

داخل الحفل الأسطورى.. الأهرامات تضيف لمسة ملكية على زفاف الملياردير الهندى جاين (فيديو)

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

عاجل| نكشف خطة الزمالك للتعامل مع قرار إيقاف القيد وتوقيت دفع الغرامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق