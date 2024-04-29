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محافظات

محافظ الجيزة: انتهاء تجهيزات محطة معالجة الصرف الصحي بكفر الواصلين

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرب انتهاء التجهيزات اللازمة لمحطة معالجة الصرف الصحي بكفر الواصلين، ومحطات رفع الصرف الصحي بقرى كفر الواصلين الرئيسية والفرعية، ومحطة كداية الرئيسية والفرعية، ومحطة معالجة الصرف الصحي بقرية الصالحية بمركز ومدينة اطفيح، في إطار مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالينا في القرى.

وأكد محافظ الجيزة على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية داخل المحطات، تمهيدًا لدخولها الخدمة الفعلية خلال شهر مايو المقبل، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير خدمة الصرف الصحي لتلك القرى المحرومة داخل المركز.

وأكد محافظ الجيزة متابعة الأعمال ونسب التنفيذ يوميًا، حتى بدء التشغيل التجريبي للمحطات ودخولها الخدمة.

أطفيح بشائر الخير انتهاء محطات الصرف محافظ الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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