محافظ الجيزة يكلف بإزالة سوق عشوائي في حي بولاق الدكرور

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مواصلة جهود منع التعديات من الطريق العام وأرصفة المشاة والجزر الوسطى وتسهيل حركة سير المركبات وتوفير حرم أمن لسير المواطنين دون أي معوقات.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز باستمرار شن حملات رفع الإشغالات للباعة الجائلين والمنشأت التجارية والمحال وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بالتعاون مع شرطة المرافق.



إزالة سوق عشوائي

وفي ذلك الإطار، وجه محافظ الجيزة رئيس حي بولاق الدكرور، بإزالة سوق عشوائي للباعة الجائلين والمفترشين مقام بالمخالفة بنهر الطريق بمنطقة كفر طهرمس ببولاق الدكرور، وذلك بعد تلقي العديد من شكاوي المواطنين لتأثيره علي حركة المارة والمركبات بالمنطقة نظرا لحجم الإشغالات المتسبب بها الباعة علي الرغم من قيام المحافظة بإنشاء العديد من الاسواق الحضارية البديلة بحي بولاق لتوفير احتياجات المواطنين.



وقد شنت محافظة الجيزة من خلال حي بولاق الدكرور وشركة المرافق حملة لفتح الشارع أمام حركة سير المواطنين وإزالة تعديات السوق العشوائي وفروشات الباعة وتحرير حركة المرور بمحيطه.



وأسفرت الحملة عن رفع ٢٢ ميزان لباعة جائلين مفترشين للطريق العام و١١ عربه كارو وتروسيكل وترولي لبيع الخضراوت والفاكهة متمركزين بمنتصف الطريق و٢١٠ كرسي وترابيزة تابعين لمقاهي وكافيهات متعدية علي الجزر الوسطي وارصفة المشاة وسيارة تصف نقل لبيع وعدد ٤ مركبات توك توك وتم أتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين وإعادة تنظيم الشارع وفتحه أمام حركة الورفع كفاءة مستوى النظافة به.



وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد أصدر قرارًا باستحداث قسم جديد بالإدارة العامة للسياحة تحت مسمى "الحفاظ على التراث" انطلاقًا من أهمية الحفاظ على التراث الحضارى والتاريخى بالمحافظة والارتقاء به.



وأشار المحافظ، إلى أن القسم معنى بحصر عناصر التراث الحضارى المادي وغير المادي لمحافظة الجيزة والذى يتميز بالعديد من المقومات التى تؤهله لأن يصبح أحد عوامل الجذب السياحى للمحافظة، إلى جانب بحث أليات دراسته والحفاظ عليه وتوثيقه بالمنظمات الدولية المعنية بحفظ التراث.



وأضاف المحافظ أن القسم يختص أيضًا بالمشاركة في إعداد مشروع الهوية البصرية للمحافظة والذي يعبر عن التراث الحضاري المتميز والمتفرد للمحافظة وإعداد الملف الخاص بتسجيل محافظة الجيزة وإدراجها بشبكة المدن الإبداعية بمنظمة اليونيسكو.



وكذلك وضع برنامج توعية وتعريف بالمحافظة ومكوناتها التراثية والتاريخية وإقامة ورش عمل، ومؤتمرات علمية لذلك ووضع تخطيط الأنشطة التى لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الآثار والتراث والارتقاء بعملية تقييم وتخطيط المواقع التراثية.



ووجه محافظ الجيزة بسرعة الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بتوفير الكوادر البشرية المعاونة اللازمة والمؤهلة للعمل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتمكين القسم من تنفيذ مهامه بكفاءة وفاعلية.

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