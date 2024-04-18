محافظ الجيزة يكرم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة

تقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتهنئة لأمهات مصر بمناسبة أعياد الأم والأسرة، وذلك خلال احتفالية أقامتها المحافظة اليوم، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ضمن احتفالات العيد القومى للمحافظة.

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن الحفل يعد تكريمًا رمزيًا لجميع أمهات المحافظة وفى مقدمتهن الأمهات من أسر الشهداء، مؤكدًا أن الأم المصرية تمثل عمود الخيمة لكل أسرة وهى المحرك الرئيسى للتنمية والراعى الرسمى لاستقرار الدولة المصرية.

وأكد راشد على المكانة المرموقة التى تحتلها الأم فى المجتمع المصرى، حيث تم اختيار الأم لقبًا وصفة لمصر بوصفها "أم الدنيا".

وخلال الاحتفالية استمع محافظ الجيزة لعدد من طلبات الأمهات من الحضور، ووجه بسرعة بحثها والرد عليها والتسهيل عليهم في كل احتياجاتهم.

ومن جانبه تقدم مدير مديرية التضامن بالجيزة بالشكر والتقدير لكل أم على دورها فى المجتمع.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم كلمة للأمهات المثاليات تبعتها كلمة للسيد محافظ الجيزة.

وكرم محافظ الجيزة الجمعيات المشاركة والأمهات المثاليات على مستوى المحافظة وأمًا مثالية (أم كافلة) أمهات مثاليات (أم لابن ذي احتياجات خاصة)، أمهات مثاليات (أمهات شهداء)، بالإضافة للأمهات المثاليات على مستوى الديوان العام لمحافظة الجيزة والمراكز والمدن والأحياء.

وقدم المحافظ لكل أم درع تكريم ومبلغًا ماليًا، وانتهى الحفل بالتقاط الصور التذكارية.

وشملت أسماء المكرمين والبالغ عددهم ٣٤ أمًا مثالية على مستوى المحافظة (نجاح محمود الأم المثالية الأولى - منى محمد الأم المثالية الثانية – صفية بسطامي الأم المثالية الثالثة – فاتن محمد الأم المثالية الرابعة – نجاة علي إبراهيم الأم المثالية الخامسة – وفاء حمدي الأم المثالية السادسة – نجوان فؤاد الأم المثالية السابعة – ألن زخاري الأم المثالية الثامنة – فاطمة إسماعيل الأم المثالية التاسعة – فرح حسين الأم الكافلة وسهير سيد الأم الكافلة – عبير زكريا الأم لابن ذي الهمم – حمدية عبدالعظيم الأم لابن ذي الهمم – ليلي عبدالعاطي أم الشهيد – نجاه سيد أم الشهيد).

والأمهات المثاليات على مستوى الديوان العام والمراكز والأحياء (سامية عبدالرسول – عزة إبراهيم – كوكب عمر – سامية السيد – محمد الشريف – ماجدة سالم – ابتسام إبراهيم – هويدا حسنين – لطيفة سعد – منال عبدالغفار – أزهار محمد – سعاد كمال – هناء سيد – صباح إمام – ريموندا جرجس – منى فتحي – نعمة حسن – هدى عبدالتواب – سكينة طه – جيهان أنور).

حضر الاحتفالية الأستاذة هند عبدالحليم نائب المحافظ والأستاذ محمد كمال مدير مديرية التضامن بالجيزة، والأمهات المكرمات وأسرهن.

IMG-20240418-WA0022

IMG-20240418-WA0024

IMG-20240418-WA0023

IMG-20240418-WA0021

IMG-20240418-WA0020

IMG-20240418-WA0018