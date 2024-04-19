محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير بإمبابة والمنيرة الغربية والعجوزة

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، على تفقد عدد من القطاعات بأحياء المنيرة الغربية وإمبابة والعجوزة وجنوب للوقوف على نسب تنفيذ أعمال التطوير المدرجة بخطة العام المالي الجاري.

وتفقد محافظ الجيزة حالة الطرق وأعمال التطوير الجارية بمحيط محطة قطارات الصعيد ببشتيل وشارع النهضة والتجهيزات الجارية بشارع جامعة الدول العربية.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء المعنية برفع كل المخلفات نواتج الأعمال أولًا بأول، والاستمرار في تكثيف جهود تحسين منظومة النظافة وتكليف فرق للمرور الدوري لتنفيذ أعمال الكنس والتجريد وعدم السماح بوجود أي مخلفات.

رافق المحافظ، خلال الجولة، أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وياسر سامي رئيس حي العجوزة، وأحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة.

محافظ الجيزة خلال جولة الجمعة

محافظ الجيزة خلال جولة الجمعة

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